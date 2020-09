Před rokem nekonečný horor, teď přelet vrtulákem. Let byl naprosto v pohodě, hlásí jablonecký Hrubý

Vloni se přelet Jablonce do Arménie ke 2. předkolu EL proměnil ve velké drama a pomáhat musela i vláda, aby zabránila mezinárodní ostudě. Letos se zelenobílí k zápasu na Slovensko s nedalekou Dunajskou Stredou opět přemisťovali vzduchem. Let čtyřicetičlenné výpravy, netradičně vrtulovým aeroplánem, tentokrát proběhl hladce.

Pro Severočechy se loňská anabáze stala černou můrou. Do dějiště zápasu se kvůli poruše a chybějícím povolením k přeletům dostali až s velkým zpožděním vládním letadlem v den utkání. A také pekelná cesta se podepsala na předčasném vyřazení s outsiderem. I tentokrát však zvolili cestu nad zemí i přes blízkou destinaci.

„Nabízelo se vyjet na zápas autobusem kvůli dojezdové vzdálenosti, ale nakonec se vedení klubu podařilo zajistit leteckou přepravu. Jsme rádi, že to klaplo, a navíc bez komplikací oproti minulému roku. Za hodinku byl tým z Prahy v Bratislavě a přesunul se na hotel. Večer nás čekají mediální povinnosti a oficiální trénink," uvedl tiskový mluvčí Jablonce Martin Bergman.

Brankář Jablonce Vlastimil Hrubý.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak se menší aeroplán zamlouval hráčům? „Let byl naprosto v pohodě. Sice je to menší letadlo, než na jaké jsme zvyklí při letech na soustředění, ale nebyl žádný problém. Myslím si, že zvolení této varianty cestování bylo pro tým nejlepší. Autobusem by to bylo určitě náročnější, což známe při cestách na Moravu," pochvaloval si gólman Vlastimil Hrubý.

Severočeši teď věří, že rychlejší transfer naopak pomůže. „Určitě je malou výhodou, že jsme D1 přeskočili. Trasu Liberec-Praha-Brno jezdím často a na D1 je největší problém. Většinou tam bývají zácpy. Kdyby byla dálnice dobrá, časově by to asi vyšlo nastejno vzhledem k čekáním na letišti, ale nemuseli jsme sedět celý čas v autobuse," přivítal rychlejší cestu záložník Jablonce Jakub Považanec.

„Větší výhodou by však bylo, kdybychom hráli doma, ale tak tomu bohužel není," doplňuje. Hned po zápase letí stejně zpátky. A věří, že s postupem.