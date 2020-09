O reprezentaci či evropských pohárech jsem se neodvážil ani snít, přiznává Nquyen

Nedávno první povolání do nároďáku, nyní si gólman Liberce Filip Nguyen odškrtne i debut v evropských pohárech. „Je to pro mě zase něco nového, ještě nikdy jsem takhle na zápas evropského poháru neletěl," přiznává před 2. předkolem Evropské ligy, ve kterém Liberec hraje dnes od 18:00 v Litvě na hřišti FK Riteriai.

Po reprezentaci vás čekají i první pohárové zápasy, jaké teď prožíváte období?

Je to krásné. Reprezentace byla hodně narychlo, ale určitě šlo o zajímavý zážitek. Nikdy jsem nebyl ani v mládežnických výběrech, takže až teď jsem poprvé viděl, jak to funguje a mohl zažít věci, které znají vlastně jen ti nejlepší. Je to další motivace. Což teď platí i pro Evropskou ligu. Doufám, že se nám podaří postupovat dál, abychom to mohli zažívat celý podzim.

Splnil se vám sen?

Mým snem bylo zahrát si ligu. O tomhle jsem se ani nikdy neodvážil snít a nenapadlo mě, že bych se mohl podívat do reprezentace, nebo jezdit na evropské poháry. Takže je to víc než sen. Jedu nad plán a užívám si to.

Vzpomenete si teď ještě, jak jste rozvážel po Praze obědy do škol? Je to teprve pět let...

Samozřejmě. To jsou zkušenosti, které člověka jen posílí, takže je rozhodně nechci z paměti mazat. Je to hezká ukázka, kam se člověk může dostat, když se nevzdává. Nevím, jak bych reagoval, kdyby mi někdo před pěti lety řekl, že se dostanu do reprezentačního áčka... V tomhle kontextu je to až vtipný.

Liberec se vrací do evropských pohárů po čtyřech letech, zkušenosti s nimi nemá kromě Rabušice a slávistické ekipy ve Slovanu takřka nikdo. Může to být hendikep?

Je to pravda. Ale ani v kádru Litevců asi nejsou samí ostřílení borci se spoustou startů v evropských soutěžích. Teď by to ještě hendikep být nemusel, ale postupem času by mohl. Ovšem jak se hraje jen na jeden zápas, mohl by se trochu umazat, protože s tím nemá zkušenosti nikdo a pro každého je to nové.

Jste typem, jenž bude muset bojovat s nervozitou?

Popravdě jsem nervózní i před každým ligovým zápasem. Teď budu určitě také, ale myslím, že těsně před utkáním ze mě nervozita spadne. Hraje se jedenáct proti jedenácti a v tomto ohledu mě nic nového nečeká. Věřím, že budu v pohodě, až rozhodčí pískne do píšťalky.

Co o soupeři víte?

Že k nám do Liberce odtud přišel Oscar. Postoupili z předchozího předkola přes irský Derry City po výhře 3:2 po prodloužení. Ten zápas jsem viděl. A hrají na umělce, což je pro nás nepříjemné. Dva dny před odletem jsme na umělce trénovali v tomhle horku, takže žádná sláva.

Jak velký problém umělá tráva představuje?

Celou dobu jsme zvyklí trénovat na přírodní trávě a najednou během dvou dnů musíme přepnout na umělku. Skoro bych řekl, že je to jiný sport, umělka je šílená. Ještě nevíme, jestli ji budou nebo nebudou kropit. Když bude suchá, míč má úplně jiný odskok, zadrhává se. Pokud bude mokrá, naopak je rychlejší než na normální trávě. Počítat musíme se vším a do zápasu jít koncentrovaně. Hraje se na jeden zápas, takže přežít se to dá. Snad se s tím popereme dobře, byť výhodou je umělka určitě pro domácí.

Rozhoduje jeden zápas, takže může dojít i na penalty. Trénovali jste je?

Zkoušeli jsme je všichni. A den před odletem mně moc nešly. Vlastně jsem nechytil žádnou... (usměje se) Doufám, že jsem si to když tak schoval, až půjde do tuhého. Ale na penalty snad nedojde a dokážeme rozhodnout v základní hrací době.

Byl by to nejlepší dárek k pondělním 28. narozeninám?

Ano, ale kdybych si měl vybrat dárek, tím by byl postup do základní skupiny. Ale to je ještě daleko a nechci předbíhat. Soustředíme se na první krok.