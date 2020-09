Jablonec dychtí napravit loňskou tragédii. I majitel Pelta před pohárem mobilizoval, říká Považanec

Vrátil se tam, kde slavil svůj první ligový gól. Na stadionu Dunajské Stredy Jakub Považanec skóroval před osmi lety ještě v dresu Banské Bystrice a podílel se na triumfu 2:1. Stejný výsledek by 29letý Slovák bral i dnes v utkání, které má výkop ve 20:45. Znamenal by vytoužený postup Jabloneckých do 3. předkola Evropské ligy.

V evropských pohárech jste odehrál už osm zápasů, poprvé však nastoupíte proti slovenskému týmu. Zvyšuje to pro vás prestiž duelu?

Beru to prestižně, samozřejmě. Naposledy jsem na Slovensku hrál před šesti lety, takže se na to hodně těším. Koukat se určitě bude celá rodina. Už když jsem viděl osudí při losu, kde jsme mohli dostat Poláky, Rakušany a Slováky, na sto procent jsem věděl, že dostaneme Dunajskou Stredu. Cítil jsem to v kostech.

Jako hráči Banské Bystrice se vám proti ní dařilo, jde o vašeho oblíbeného soupeře?

Uvidíme ve čtvrtek. Ale je pravda, že většinou se mi proti Dunajské dařilo. Prohrál jsem s ní tak jednou, maximálně dvakrát. Na jejím hřišti jsem dal i svůj první ligový gól.

Vybavíte si ho?

Moc jsem jich nedal, takže si pamatuju všechny. (usměje se) Tehdy tam však stál ještě starý stadion a šlo o úplně jinou Dunajskou Stredu. To bojovala o udržení v lize, kdežto teď hraje o titul. Je to úplně jiný tým, mají nejvyšší ambice. Přišel nový majitel, do klubu dává nemalé peníze, postavil nový stadion i akademii. Sám jsem na ně zvědavý.

Kromě Slováků najdeme na její soupisce dalších deset různých národností. Čím to je?

Asi mají takový koncept. Jde říct, že i Slovan má samé zahraniční hráče a byl úspěšný. Možná Dunajská chtěla jít stejnou cestou a zatím se jí to daří. Možná není na Slovensku taková kvalita jako u zahraničních hráčů. Asi mají i dobré skauty. Ale bude zábavné vidět v Jablonci v českém týmu víc Slováků v základě než v tom slovenském...

V Jablonci jste ještě s Ivanem Schranzem dva. Vypsali jste nějaké prémie za postup?

Nevypsali. Nejde o náš bývalý klub a bereme ho víc jako maďarský klub než slovenský. Před zápasem tam hrají i maďarskou hymnu. S Ivanem jsme se o tom sice nebavili, ale kdybychom postoupili, možná nějaké občerstvení pro kabinu připravíme.

Před rokem jste ve stejné fázi vypadli s Jerevanem. Je velkou motivací tenhle nezdar odčinit?

Určitě chceme minulý rok napravit, neboť to byla naše tragédie. I majitel pan Pelta přišel do kabiny, abychom si dali za cíl postup s tím, že máme úplně zapomenout na zápas s Pjunikem. Tehdy to bylo špatné už od začátku, když jsme měli problém s letem. Proto teď majitel mobilizoval, sehnal letadlo a vše zajistil. Vedení dělá vše proto, aby nám zabezpečilo co nejlepší podmínky.

Cítíte z majitele velkou touhu postoupit?

Ano. Dennodenně je na stadionu v kanceláři a je to na něm vidět. Určitě by si rád zopakoval to, co bylo před dvěma roky, kdy jsme hráli skupinu. I když tehdy to bylo jiné, neboť jsme postoupili přímo, nyní musíme vyřadit tři soupeře. A hned první bude těžký. Dunajská Streda hraje perfektní fotbal, což dokazuje výsledky. V lize mají ze šesti zápasů šest výher.