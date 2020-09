Bláznivý zápas, asi nás rozhodilo druhé vyrovnání, smutní jablonecký střelec Schranz

Dunajská Streda dokázala v 85. minutě podruhé vyrovnat a vybojovat prodloužení. V něm už kralovala a dalšími dvěma zásahy federální přestřelku rozsekla. Severočeši v pohárech jako první z českých zástupců končí.

„Je to samozřejmě zklamání. Na začátku jsme prohrávali, ale dokázali jsme zápas otočit. Dostali jsme se znovu do vedení a vše se vyvíjelo v náš prospěch. Zlomilo se to asi druhým vyrovnávacím gólem na 3:3. To nás asi rozhodilo a pak už to s námi šlo dolů," uznal Slovák Ivan Schranz.

Ivan Schranz (vlevo) z Jablonce se raduje se spoluhráči z druhého gólu.

Radek Petrášek, ČTK

Poprvé se trefil v 57. minutě, kdy do branky dotlačil lob Ladry. A druhou trefu přidal dvacet minut před koncem, kdy z pokutového kopu poslal hosty do nadějného vedení 3:2. „Byl to bláznivý zápas, nahoru dolů. Stav se měnil, padlo hodně gólů. Ale dali jsme venku tři góly, takže je škoda, že jsme nebrali postup," litoval rodák z Bratislavy.

DAC svého soupeře zatlačil a hnal se za vyrovnáním, což se mu i podařilo. Předtím dokonce hosty zachránila tyč. „Vyhrávali jsme 3:2, bylo přirozené, že jsme se více věnovali bránění. Ale možná jsme se nechali zatlačit až moc a asi to byla chyba. Dunajské Strede jsme nechali víc prostoru, aby mohla hrát," zhodnotil Schranz. „Občas jsme zbytečně zalezli," souhlasil stoper Jakub Martinec, který hrál v evropských pohárech poprvé.

„Soupeř má výborný mančaft s výbornými fanoušky. Asi jsme měli výhodu v tom, že tady nemohli být. Je potřeba pogratulovat soupeři a popřát mu, ať se mu daří. My se bohužel s Evropou loučíme," uzavřel Schranz.