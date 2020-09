AC Milán či Tottenham se českým týmům vyhnou. Los byl k Plzni a Liberci milosrdný

Postupový krok ještě neudělali, ale už jim hrozil ještě mnohem náročnější scénář. Fotbalisté Plzně mohli v případě postupu přes Sönderjyske narazit v závěrečném předkole Evropské ligy třeba i na AC Milán. Liberci zasé v případě postupu přes FCSB hrozil Tottenham. Nakonec však los v Nyonu přisoudil českým zástupcům pro play off přijatelné protivníky. Viktorii vítěze zápasu Hapoel Beer Ševa - Motherwell, Slovanu pak lepšího z dvojice APOEL Nikósie - Zrinjski Mostar.

Vyhlídky jsou příjemné, nejprve je však třeba přejít přes 3. předkolo. Případné play off by české zástupce čekalo 1. října. Hrát se bude na jeden vítězný zápas bez diváků na stadionu. Viktoria přivítá dánské Sönderjyske příští čtvrtek, ve stejný den se Liberec představí na stadionu bývalé Steauy Bukurešť.

Plzeň by play off hrála venku, Liberec by měl výhodu domácího prostředí.

V případě postupu přes SønderjyskE bychom se v play-off @EuropaLeague potkali s jedním z dvojice Hapoel Beer-Ševa 🇮🇱 / Motherwell 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿! Zápas by se odehrál na hřišti soupeře.#fcvp #UEL pic.twitter.com/TwEdqETbQS — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) September 18, 2020

Viktoria se v případě postupu přes Sönderjyske utká s Beer Ševou, nebo Motherwellem.

Výsledek losu play-off @EuropaLeague a soupeř pro vítěze duelu 3. předkola #FCSB - #FCSL:

APOEL (CYP) nebo Zrinjski (BIH)

Termín domácího zápasu: 1. 10. 2020. https://t.co/Qsn5SdJ6LR — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) September 18, 2020

Slovan v případě postupu přes FCSB vyzve lepšího z dvojice APOEL Nikósie/Mostar.

Oba čeští zástupci se vyhnuli nejtěžším možným soupeřům pro play off. Plzni hrozil souboj s AC Milán, Liberci zase londýnský Tottenham, pokud by favorité zvládli své zápasy třetího předkola.

Plzeň potkala Beer Ševu při poslední účasti v základní skupině Evropské ligy v sezoně 2017/18. Na svém stadionu zvítězila 3:1 a v Izraeli 2:0. Se skotským soupeřem se Viktoria ještě v pohárech nestřetla.

Kvůli koronavirové pandemii a nabité termínové listině se předkola pohárů letos hrají pouze na jeden zápas. Výjimkou je závěrečné play off Ligy mistrů, kde Slavia změří síly s dánským Midtjyllandem a které se uskuteční tradičním systémem doma-venku.

Ve druhém předkole Evropské ligy ve čtvrtek vypadl Jablonec, který v Dunajské Stredě prohrál 3:5 po prodloužení. Jistotu účasti v základní skupině už mají pražské kluby Sparta a Slavia, pokud neuspěje v boji o Ligu mistrů.