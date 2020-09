Jede Liberec do Rumunska jen na výlet? UEFA chce odehrát utkání za každou cenu, říká Fousek

Jak teď bude UEFA podle vás postupovat?

Neznám detaily žádosti a zatím jen spekulujeme, ale v podstatě jsou tři možnosti. Buď kontumace utkání, nebo jeho odklad o 24 či 48 hodin. Tedy podobně jako v případě zápasu Slovanu Bratislava na Faerských ostrovech. Ale v tom případě musí garantovat, že budou schopni hrát.

Jaká je třetí možnost?

Odklad zápasu a jeho odehrání v úplně jiném náhradním termínu. Předpokládám, že součástí žádosti je nějaké konstruktivní řešení, kdy to případně odehrát. Ale vzhledem k tomu, že termíny jdou po sobě ráz na ráz (play off je na programu příští týden, pozn. red.), tuhle variantu si nedovedu příliš představit. Termínový mezinárodní kalendář nebude čekat, až se jejich hráči uzdraví.

FCSB má další nakažené hráče a chce odložit zápas s Libercem Dalších pět fotbalistů FCSB se nakazilo novým koronavirem. Podle rumunských médií žádá klub Unii evropských fotbalových asociací (UEFA) o odložení čtvrtečního domácího zápasu 3. předkola Evropské ligy s Libercem. FCSB má aktuálně k dispozici jen deset zdravých hráčů do pole. FCSB čelí obrovským koronavirovým problémům od minulého týdne. Testy před zápasem 2. předkola Evropské ligy na půdě Bačky Topola odhalily 17 nakažených, z toho devět hráčů. Covid-19 se v mužstvu šíří dál a na seznam nakažených přibyli Alexandru Buziuc, Florinel Coman, Olimpiu Morutan, Valentin Cretu a Marius Briceag. Čtyři z nich zasáhli do víkendového zápasu. Přibylo také několik pozitivních testů u členů realizačního týmu. Naopak Florin Tanase a hlavní trenér Anton Petrea už se uzdravili. Podle serveru digisport.ro odeslal FCSB na UEFA seznam 26 hráčů, z nichž do pole je momentálně zdravých jen deset. K dispozici jsou ještě tři gólmani a do 24 hodin před výkopem může klub přidat na seznam další dva hráče. K zápasu podle nařízení UEFA může nastoupit, pokud počet hráčů včetně brankáře neklesne pod 13. FCSB i tak podle serveru požádal o odložení utkání ze čtvrtka na sobotu, což by však byla velká komplikace i pro Liberec, který má v neděli hrát ligový zápas na půdě Pardubic. UEFA by měla odpovědět během dnešního dne.

Jaká byla dosavadní praxe?

Zatím UEFA postupovala ve všech případech poměrně rigorózně. V FCSB budou muset také doložit, jak si poradili s Return to Play Protocol, tedy jestli dodrželi všechny hygienické normy a podobně. Je tam spousta věcí, na které se jich UEFA může ptát.

Jak rychle se musí rozhodnout?

UEFA se to bude snažit vyřešit co nejrychleji. Jestliže tam už Liberec je a měl by mít dnes možnost trénovat, jsou tam i rozhodčí, delegát, tak vše směřuje k dohrání. Ale opakuji, že nevím, nakolik je žádost silná. Odhaduji, že ji opírají o to, že nemají ani třináct hráčů, se kterými by mohli hrát. Rozhodnutí o osudu utkání musí být přijaté dnes. Filozofie UEFA je udělat vždy maximum pro odehrání utkání. Nechci tvrdit stoprocentně, že zápas UEFA zkontumuje, ale k žádosti jsem pesimistický.