Dány nabudila proti Plzni i Sparta. Ale nejsme tak dobří jako Midtjylland, přiznal jejich kouč

„Tehdy jsme měli k postupu strašně blízko, takže zápas s Plzní bereme jako možnost vše zopakovat. S lepším koncem, samozřejmě," vzpomínal pětatřicetiletý útočník dánského Sönderjyske Johan Absalonsen na utkání Evropské ligy s pražskou Spartou, v němž chybělo skutečně málo, aby jeho mužstvo postoupilo.

Vždyť ještě pět minut před koncem svítil na Letné na ukazateli stav 2:2 a po bezbrankové remíze v Dánsku měli hosté postup na dosah. Až trefa Jakuba Brabce, který teď navléká kapitánskou pásku Plzně a na Sönderjyske znovu narazí, Spartu spasila.

Fotbalisté Sparty (zleva): Matěj Pulkrab, Ondřej Zahustel Tomáš Koubek, Jakub Brabec, Michal Sáček a Ondřej Mazuch oslavují vítězství a postup po utkání play off Evropské ligy se Sönderjyske.

Vlastimil Vacek, Právo

„Vím, od té doby uběhly čtyři roky, takže se všechno změnilo. Jiné je naše mužstvo, Plzeň je také jiným týmem než Sparta. A navíc se tentokrát hraje jen jeden zápas, kdy se musí rozhodnout, což by pro nás mohlo představovat výhodu. Chceme vyhrát, abychom začali budovat novou budoucnost našeho klubu," promlouval Johan Absalonsen před podvečerním tréninkem, který Dánové v Plzni absolvovali.

„Všichni nám připomínají, že na evropské pohárové scéně hrajeme teprve podruhé, takže nám scházejí zkušenosti a rutina, která naopak mluví pro soupeře. Jedním jsem si jistý – až budeme odcházet ze hřiště, budeme mít všichni pocit, že jsme na trávníku nechali všechno a udělali vše, co jsme udělat mohli. I kdybychom třeba nevyhráli," ujišťoval jeden z pamětníků letenského zápasu před čtyřmi lety Absalonsen.

A že dánská mužstva bojovat dovedou a na hřišti nechají všechno, o tom přesvědčil jiný celek ze země pohádkáře Hanse Christiana Andersena Midtjylland v úterní konfrontaci v pražském Edenu proti Slavii.

„Jenže my nemůžeme hrát lépe než Midtjylland, na čemž nic nemění ani to, že jsme ho před deseti dny v naší lize porazili. On je úřadujícím mistrem, se kterým se nemůžeme srovnávat. Už třeba kvůli diametrálně odlišnému klubovému rozpočtu, ale i zcela odlišnému hernímu stylu. Ale jsme schopni podat výkon, jímž porazíme lepšího soupeře. Midtjylland i třeba Plzeň," namítal trenér Sönderjyske Glen Riddersholm.

Síle svého týmu ale věří, byť kvality fotbalové Plzně respektuje a hodnotí vysoko. „Je to sehraný tým, výborný od brankáře po posledního útočníka využívající celé hřiště. Je ofenzivně orientovaný, což by nám mohlo nabízet prostor, který bychom mohli využít. Jsme připraveni tak, abychom v Plzni vyhráli," ujišťoval.

Ani minimum zkušeností z evropské scény by podle trenéra nemělo jeho svěřence limitovat. „Víme o vynikající pohárové historii Plzně v posledních deseti letech, ale i moji hráči už zkušenosti posbírali. A to, co nám chybí, nahradíme bojovností a optimismem, ochotou se rvát a bojovat ze všech sil. Už v roce 2016 proti Spartě jsme byli blízko postupu, teď uděláme vše pro to, abychom vystoupili ze stínu českých klubů. Máme předpoklady, abychom postoupili," je přesvědčen kouč Dánů Glenn Riddersholm.