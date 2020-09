„Domácí klub nás právě informoval, že mu UEFA schválila novou patnáctičlennou soupisku pro dnešní zápas... Bude se hrát a bude se i vysílat," oznámil severočeský klub na Twitteru po druhé hodině odpolední.

Právě do dvou hodin musel rumunský klub sestavit novou soupisku, která se mu kvůli nákaze covidem-19 od minulého týdne zcela rozpadla. Klub včera žádal o odklad na sobotu, na což UEFA nepřistoupila.

Navíc ještě dnes ráno testy na covid.19 odhalily další dva infikované hráče. Šlo o klíčového plejera Dennise Mana a Florina Tanase. Pozitivní test měli kouč Anton Petrea. V tu chvíli měl FCBS 15 nakažených fotbalistů a do pole měl mít k dispozici jen deset hráčů, přičemž minimem je třináct.

Rumunský celek se proto snažil tým na poslední chvíli rychle doplnit. Nakonec získal čistě pro duel se Slovanem útočníka Gorana Karanovice, Davida Caiada a Gabriela Enache. Tým na záskok povede Mihai Pintilii.

„Trenéři nás připravovali na všechny varianty. Na jednou stranu je to možná výhoda, že FCSB nemá tolik hráčů k dispozici, ale na druhou možná i nevýhoda, když nevíme, s jakým týmem na nás nastoupí. Je to ošemetné," poznamenal záložník Liberce Jakub Hromada. Pozná to už za několik hodin. Výkop zápasu je v 19.30.