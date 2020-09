Trenér Liberce musel uklidňovat hráče. Jak je možné, že to UEFA povolila? divili se

Jak jste přijali zprávu, že UEFA vašemu soupeři schválila soupisku a večer nakonec nastoupíte?

Je to divoká situace. Hlavně jsme rádi, že tu nemusíme zůstávat až do soboty, protože prakticky nemůžeme podle regulí opustit hotel. Neumím si představit, jak bychom to tady další tři dny dali... Vítáme to. Hrajme utkání Evropské ligy. Pořád jde o mužstvo se silným majitelem, který je zajímavou postavou ve fotbalovém prostředí. Pískají nás ázerbájdžánští rozhodčí a víme, jak vypadal před týdnem zápas s Bačkou Topola.

Na co jste tedy hráče upozorňoval?

Hlavně na absolutní disciplínu a koncentraci, abychom se vyhnuli divokému vývoji. Bereme, že soupeř má momentálně velké problémy. Ovšem pro nás to představuje také dost velký problém, protože vůbec netušíme, s kým budeme hrát. Na úrovni evropských pohárů je to absolutně netypická situace. Musíme být silní hlavně mentálně.

Stihli jste si o nových hráčích zjistit nějaké informace?

Dolaďujeme to a informace o nově příchozích zjišťujeme. Otázkou je, jak to trenéři domácího týmu postaví. Je to hodně o aktivitě, kterou budeme vyvíjet my. Předpokládám, že jejich mužstvo nebude sehrané a určitě tam budou vznikat okénka. Ale pořád mají dost kvalitních hráčů, kteří toho mají hodně odehraného i v rumunské lize. Musíme hrát tak, abychom si šance a štěstí přiklonili na svou stranu. Chceme se rvát o postup. Karty máme určitě rozdané líp, než kdybychom jeli k zápasu s kompletním mužstvem FCSB. Hlavní slova jsou nyní aktivita a koncentrace.

Júsuf Hilál z Liberce se raduje z gólu proti FK Riteriai.

Radek Petrášek, ČTK

Přijali jste kvůli hrobě nákazy nějaká speciální opatření?

Musel jsem některé hráče uklidňovat. Ptali se, zda není situace až příliš divoká a jak je možné, že to UEFA vůbec povolí. Sám si tuhle otázku pokládám, přestože nejsem člověk, který by v této době podléhal panice. Beru to tak, že počet nakažených v klubu je velký a je jasné, že to pokračuje a pravděpodobnost dalších nakažených je velká. Se soupeřem však nejsme v žádném kontaktu, máme kabinu, se kterou nemají nic společného. A z přenosu při vzájemných soubojích na hřišti strach nemáme, tvrdí se, že tam je pravděpodobnost malá. Na hotelu se k nám chovali výborně a za to jim děkujeme. Věřím, že máme na to, abychom postoupili, přestože pro hlavy hráčů to není jednoduchý zápas. Po zápase hned odlétáme, život půjde dál.