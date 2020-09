Dal gól, nasměroval Plzeň k postupu, přesto Kobra nešetřil sebekritikou

Kobra, jak se Zdeňkovi Ondráškovi kvůli jeho nezaměnitelnému tetování na zádech přezdívá, se však nerozpakoval ani chvíli a zodpovědnost na sebe i v tuto chvíli vzal.

„A to i v šestnáctce, kde byl terén hodně měkký a penaltu měl původně kopat Čermák. Byl jsem rád, že na ni pustil Kobru," kvitoval trenér Adrian Guľa, jak jeho svěřenci klíčovou situaci vyřešili.

Zvlášť, když Ondrášek při exekuci nezaváhal.

„Byl to důležitý gól pro mužstvo i pro mě, protože nám přinesl uklidnění. Dánové nás hodně překvapili. Nebáli se, hráli dobře, napadali nás, vyhrávali osobní souboje. Fakt nic příjemného, " přiznával Kobra.

„Proto jsme vedoucí branku potřebovali, stejně jako jsme ji potřebovali o víkendu v lize na Bohemce," připomínal proměnu, která se s Viktorií v tu ránu udála a nasměrovala ji k postupu.

Fotbalisté Plzně oslavují gól na 1:0 proti Sönderjyske.

„Z účasti v play off mám velkou radost, protože to byl náš cíl. Sám se sebou ale příliš spokojený nejsem, protože dovedu být k sobě sebekritický. Prohrál jsem až příliš mnoho osobních soubojů, i míčů jsem měl udržet daleko víc. Příště to musí být lepší," nešetřil Kobra výhradami ke svému vystoupení.

„Podstatný je ale postup. I fanoušci skandující za tribunou nám k němu pomohli, protože byli slyšet až na hřiště," měl slova díků i pro nejvěrnějších z věrných plzeňských fans, kteří sice do hlediště nemohli, ale před stadionem o sobě dávali vědět.

Ze zápasu Viktoria Plzeň - Sonderjyske.

„Sedneme se, utkání si zhodnotíme a jedeme sál. Cíl jsme splnili, ale čeká nás ještě hodně práce."