České reprezentační „béčko" jako varování. Osud naklonil karty na naši stranu, přiznal Hoftych

„Jsme rádi, že jsme postoupili. Ale samozřejmě vnímáme, že osud naklonil karty na naši stranu. Soupeři patří respekt. Na poslední chvíli složil velmi silné a dobré mužstvo," ocenil kouč Slovanu koronavirem zdecimovaného soupeře.

Jak moc jste mohli mít vůbec soupeře nastudovaného, překvapil vás něčím?

Neřekl bych, že by nás něčím překvapili. Víme, že tady je každý fotbalista výborně technicky vybavený a mají výborné individuality. Věděli jsme, že se asi nestihnou poskládat, ale viděli jsme český nároďák proti Skotsku. Na sraz přijeli kluci bez zkušeností s reprezentací a za jeden trénink z toho vzniklo slušný mužstvo. Taky tam funguje efekt, že nemají prakticky co ztratit. Byli velmi dobří.

Jak jste se na „neznámý tým" chystali?

Nepřipravovali jsme se ani tak na jejich hru. Hráčům jsme se snažili spíš vštípit, že to bude hodně o nás, abychom byli aktivní a soupeře dostali třeba byť i do prodloužení. Věřili jsme, že tam budeme mít na naší straně víc fyzických sil. Jinak jsme se snažili zachovat normální režim. Hráče jsme od začátku připravovali na to, že se bude hrát. Vůbec jsme si nepřipouštěli myšlenku, že by se nehrálo.

Prohlubující se problémy soupeře umocňovaly vaši roli favorita, zvyšoval se tlak na psychiku v průběhu dne?

Byl to atypický zápas. Říkal jsem hráčům, ať jsou v klidu, že kdyby to nedopadlo, stejně bude hlavní odpovědnost na mně. Chtěl jsem, aby se soustředili na hru. Věděli jsme, že to není pro nikoho jednoduché. Dostali jsme se do pozice favorita, přitom domácí poskládali velmi dobrý mančaft. Gólman Straton byl famózní. Nerodilo se to jednoduše. Tlak tam byl, ale snažili jsme se ho mírnit. Každopádně jsme rádi, že jsme mohli utkání hrát ve čtvrtek a že jsme vyhráli sportovní cestou.

Od dvacáté minuty jste hráli v přesile, vám přitom vyhovuje spíš hra na brejky. Jak to zápas ovlivnilo?

Je pravda, že hra do plných nám moc nejde. Sázeli jsme všechno na to, že to urveme na fyzickou sílu. Že když budeme se soupeřem běhat a budeme ho na hřišti roztahovat, bude tam hodně centrů a vypadlých míčů, tak budeme mít víc fyzických sil. Musím znovu pochválit jejich gólmana, který chytal fantasticky.

Chytil několik šancí a o přestávce bylo skóre stále 0:0. Co jste hráčům v kabině říkal?

Apelovali jsme na trpělivost. Ale hlavně jsme upozorňovali na to, že v závěru první půle jsme nehráli naši hru. Hráči opouštěli své prostory a hráli role, které jim nepřísluší. Hra byla pomalá. Bylo jasné, že cesta povede přes strany, kde jsme byli neustále dva na jednoho, my jsme se však tlačili středem. Takže úkol byl jasný, zjednodušit hru směrem do křídelních prostorů a do vápna sypat centry. Věděli jsme, že tam brzy přijde místo Beryho (Beran) Rambo (Rabušic) a že tak budeme mít ve vápně větší podporu pro centry.

Právě Rabušic vstřelil druhý pojišťující gól. Ulevilo se vám po něm hodně?

Obrovsky! Ještě chvíli předtím nás po jejich dobré individuální akci a nedorozumění naší obrany podržel Filip Nguyen při soupeřově tutovce. Byl to důležitý moment. Po druhé brance jsme to už měli od kontrolou.

Pošetříte teď některé hráče na zápas s Pardubicemi?

Určitě sestavu promícháme. Máme hráče, kteří momentálně nehrají a jsou nadržení. Pro žádného hráče není jednoduché sedět na lávce. Čeká nás za týden velmi důležitý zápas play off, který hrajeme konečně na domácí půdě. Chceme se na něj nachystat, ale uděláme to ve prospěch týmu.