Raketový deštník, sirény, podzemní kancelář. Pekhart vzpomíná na angažmá v Beer Ševě

Sirény upozorňují na vypálenou raketu z Gazy. Úprky do podzemních bunkrů. Město bez centra, kolem jen písek, poušť. Na druhé straně nový stadion, skvělí fanoušci, evropské poháry, skalp Southamptonu. Tak v kostce na roční angažmá v izraelské Beer Ševě, dnešnímu soupeři Plzně v play off Evropské ligy, vzpomíná fotbalový útočník Tomáš Pekhart.

Podle 31letého kanonýra je současný tým slabší než ten, se kterým v sezoně 2017/2018 hrál skupinu Evropské ligy. V níž shodou okolností narazili také na Viktorii, která vyhrála oba duely. „Při mém angažmá byl klub úspěšnější, fotbalově jsem byl spokojený. Po životní stránce se mi tam ale nelíbilo. V Beer Ševě jsem třeba marně hledal centrum, není tam totiž žádné. Město je navíc blízko válečné zóny, nebyl to úplně můj šálek čaje," říká Pekhart, který od zimy působí v Legii Varšava.

Raketových poplachů prý zažil nepočítaně. „V Izraeli je to pomalu každý den. My, cizinci, jsme byli vyplašení, volali jsme na klub, co se děje. Oni byli úplně v klidu, vyrostli v tom. Každý dům má svůj bunkr, kterému místní říkají office. Tedy kancelář. Když začnou houkat sirény, raketa z nedaleké Gazy přiletí do Beer Ševy za třicet vteřin. Jak slyšíte alarm, musíte do kanceláře, a čekat, až raketa bouchne. Život pak dál pokračuje," podotýká Pekhart.

Fotbalisté Viktorie Plzeň hrají ve druhém utkání základní skupiny Evropské ligy proti izraelskému týmu Hapoel Beer Ševa, v jehož dresu nastupoval i český útočník Tomáš Pekhart.

Nejen Beer Ševa má nad sebou v Izraeli takzvaný deštník. Technologii, která sestřelí raketu ve vzduchu, pokud systém vypočítá, že letí na obydlené místo. „Jedno sestřelení prý stojí milion dolarů. Takže když vypočítají, že raketa dopadne do pouště, nechají ji dopadnout. I když je to jen kousek od nějakého baráku," dodává Pekhart, podle kterého je nynější mužstvo úplně jiné než to, ve kterém působil před třemi lety.

Euforie fotbalistů AEK Atény. Výhru v prestižní bitvě s Olympiakosem si tehdy vychutnával i Tomáš Pekhart (třetí zleva).

„Dřív byli v Beer Ševě drazí cizinci, teď se všech hráčů s vysokou smlouvou klub zbavil. Z mé doby tam zbyl jeden dva kluci. Odpovídají tomu také výsledky, druhý rok za sebou nevyhráli ligu. Předkola Evropské ligy ale hrají dobře, postupují. Uvidíme. Přišli dva Portugalci, pro Plzeň to nebude jednoduché," myslí si Pekhart s tím, že proti Viktorii bude hrát i počasí.

„I v říjnu je v Izraeli pětatřicet stupňů, večer teplota příliš neklesá. V deset večer je kolikrát jako v sauně. Když jsme hrávali s evropskými týmy, poráželi jsme je, protože nedávaly klima. My jsme na něj byli zvyklí," doplňuje český útočník.