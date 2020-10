Hoftych lezl oknem a dnes chce napodobit Lavičku, Šilhavého a Trpišovského. Zápas roku, říká

„Asi to pro nás bude zápas roku 2020," uvědomuje si Hoftych, který kvůli opatřením před nákazou koronavirem vstoupil do press centra oknem, neboť místnost má jen jedny dveře... Modrobílí ve 2. předkole vyřadili litevský FC Riteriai. Před týdnem zdolali covidem-19 oslabený rumunský FCSB. A v případě dalšího úspěchu si již zajistí účast v pátečním osudí s dalšími 47 kluby.

Dosud před ním dokázal Severočechy dotlačit do skupiny přes kvalifikaci jen Vítězslav Lavička (2006), Jaroslav Šilhavý (2013) a dvakrát Jindřich Trpišovský (2015 a 2016).

„Už ani nechceme význam zápasu zveličovat, abychom se zbytečně nedostávali pod tlak. Všichni víme, o co jde a že můžeme dál hrát evropskou soutěž. Popereme se s kvalitním a zkušeným soupeřem, který má zvuk. Však jde o několikanásobného rekordmana kyperské ligy, několikanásobného účastníka základní skupiny Ligy mistrů i Evropské ligy. V Lize mistrů dokonce postoupil do čtvrtfinále. Má velké jméno a jsme rádi, že se s ním můžeme popasovat," připomněl Hoftych úspěchy pravidelného účastníka evropských pohárů, jehož před osmi lety ve čtvrtfinále LM vyřadil až Real Madrid.

Hráči Liberce se ve 2. předkole Evropské ligy.

Radek Petrášek, ČTK

Liberec si letos postupem do play off Evropské ligy díky prize money zajistil cirka 22 milionů korun. A v případě postupu do základní skupiny inkasuje minimálně 76 milionů navrch. „Pro Liberec jde vždy o důležitou součást rozpočtu. Je to významný krok pro celý klub, ale nebudeme to zveličovat. APOEL chce to stejné a kdo bude mít zítra více štěstí a komu vyjde zápas více, bude se těšit na skupinu. Chceme se o to porvat a rádi bychom šanci proměnili," slibuje kouč, který má pro zítřejší bitvu kompletní kádr.

Na špičkách je i majitel klubu Ludvík Karl. „Pan Karl se hodně zajímá o složení mužstva, jestli jsme zdravotně v pořádku, zda je všechno ok a jaká je třeba momentální nálada. Mluvíme spolu několikrát v týdnu. V úterý i dlouho čekal na výsledky testů na covid-19. Kdybychom měli větší počet pozitivních, tak máme problém jako vrata. Před tímto zápasem to byla klíčová otázka," řekl Hoftych s tím, že všechny testy vyšly negativně.

Jak vekou výhodu bude představovat domácí prostředí, byť bez divácké kulisy? „Víme, že podpora lidí na Liberecku bude obrovská. U televizorů, po hospodách a restauracích. Jsme rádi, že hrajeme v sedm. Kdybychom hráli až od devíti, lidé v hospodách by neviděli druhý poločas. Víme, že nám fandí hodně lidí a doufám, že jim uděláme radost," poznamenal. Domácí prostředí však kvituje i vzhledem k nedělním utkání v lize s Příbramí. „Vzhledem k lize jsou návraty složité. Hrajete ve čtvrtek pozdě večer, do Liberce se vrátíte v pátek pozdě odpoledne a v neděli už hrajete," vysvětluje Hoftych, který se na důležitý zápas připravuje s týmem opět v hotelu v Jizerských horách.

Na jakého soupeře se připravuje? „Má velkou ofenzivní sílu se zkušenými hráči dopředu. Umí obejít hráče v soubojích jeden na jednoho a mají kvalitu v zakončení. Ale na druhou stranu složili také nové mužstvo, takže ho nemají tolik konsolidované, což by mohla být naše výhoda," zhodnotil Hoftych.

Soupeře přirovnal z naší ligy k Plzni. „Ale na takový typ mužstva umíme někdy zahrát líp než na týmy, které nám obranu zavřou a jsou zarputilý a důrazní," uzavřel. Tady se hodí připomenout výhra Slovanu ze 2. kola domácí soutěže nad Plzní, kterou Liberec U Nisy smetl 4:1. Takový výsledek by bral večer znovu.