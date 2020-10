Guľovi předchůdci zaplatili za pohárový nezdar hlavou. A to já dostal jen jednu šanci, připomněl trenér Koubek

„Samozřejmě jsem zklamaný. Za klub, chlapce, fanoušky. A odpovědnost také cítím, i když hráči byli na zápas nastaveni dobře," přiznával Guľa poté, co utkání v Izraeli skončilo, jeho tým s Hapoelem Beer Ševa prohrál 0:1 a z Evropské ligy vypadl, aniž by na účast v základní skupině dosáhl.

„Chlapci jsou z vyřazení smutní, já s nimi. Hlavně kvůli nim a klubu. Nemyslím, že by soupeř byl zdatnější, i když na dvou třech místech sestavy měl rozdílové hráče. A jednoho extrémně rychlého, ale s tím nic neuděláte," glosoval plzeňský trenér partii, kterou rozhodla už druhá minuta a penalta, kterou vyrobil faulující brankář Hruška.

„Nejsem rozhodčí, abych hodnotil, zda byla přísná či nikoli. Teď je navíc zbytečné to řešit, rozhodčí si penaltu obhájí. Byl to však inkriminovaný moment celého utkání, které bylo o tom kdo s koho. Rozhodly mikrosituace. Už ta první, kdy přišla znovu penalta proti českému týmu," vracel se Guľa v Izraeli k průběhu střetnutí.

„Ale měli jsme 90 minut, abychom výsledek zvrátili. Do přestávky nám však scházela kvalita ve finálních přihrávkách. Chlapci se snažili do šestnáctky soupeře dostat, ale finální vstupy nám nefungovaly tak, jak jsme chtěli. Chyběla i trpělivost, když se k nám odrazil míč, záíhy zase putoval k soupeři. Ve druhé půli jsme se snažili najít recept, a hlavně hrát rychleji. Bylo to z naší strany pohybově lepší. Soupeře jsme pouštěli sice do brejků, ale přestáli jsme je. Chyběl ovšem klid ve finální činnosti, což nás stálo postup," rozebíral zápas i vyřazení.

Plzeňský Zdeněk Ondrášek střílí v duelu play off Evropské ligy proti Beer Ševě.

Ariel Schalit, ČTK/AP

Jeho předchůdci za podobný nezdar zaplatili hlavou, protože vedení Viktorie neúčast v pohárové Evropě řeší rázně. Selhání neodpouští.

„Já třeba na rozdíl od Adriána Guľy druhou šanci vůbec nedostal," připomněl trenér Miroslav Koubek v televizním studiu, že v Plzni skončil po nezdaru v kvalifikaci o Ligu mistrů s izraelským týmem Maccabi Tel Aviv, i když předtím získal s Viktorií mistrovský titul.

Trenér Miroslav Koubek si nechává dělat tetování po zisku mistrovského titulu v Plzni

FC Viktoria Plzeň, Facebook

Guľa měl v Nizozemsku a Izraeli skutečně dvě šance, nevyužil ale ani jedinou.

„Byla to specifická situace, protože o postupujícím rozhodoval jeden zápas, v němž můžete získat všechno nebo nic," upozorňoval slovenský kouč ve službách Plzně, jak se v letošní výjimečné době kvalifikace evropských pohárů hrála.

„Věřím, že takové věci nás posilní, protože Plzeň je silným klubem. Semkne nás to, budeme ještě důsledněji pracovat, budeme vytrvalejší a v budoucnu zažijeme víc radosti," ujišťoval okolí i sám sebe před návratem domů Guľa.