U Nisy tekly i slzy. Byli jsme šťastnější, ale v Liberci jsme si to vždy vydřeli, jásal Rabušic

Jaké ve vás bezprostředně po postupu převládají pocity?

Suprové! Tohle se nikdy neomrzí. Když jsem se po našem gólu a pak po skončení zápasu podíval na některé lidi tady kolem, tak někteří skoro plakali... Je to bomba! Liberec si to zaslouží. Teď nás čekají skvělé zápasy, ve kterých se kluci můžou ukázat a někteří i prodat. A také to bude pro ně velká škola.

Jak to vypadalo po zápase v kabině?

Zatím jsme si jen zařvali. Postupovali jsme postupně a máme tady tradici, že se řve až v případě, když se do skupiny postoupí. Jsme rádi, že se to povedlo. Po desáté hodině sice už nikam nemůžeme, takže asi zůstaneme v kabině a trochu to oslavíme tam.

Překvapil vás něčím soupeř?

Ani ne. Věděli jsme, že jsou dobří na balonu. Hráli dobře, i běžecky byli dobří. Spíš my jsme dnes nehráli tak dobře, nebylo to z naší strany ideální. Asi se na nás podepsala i nervozita. Některé situace jsme měli vyřešit líp. Byli jsme ti šťastnější. Jak nám to ale nevyšlo ve finále domácího poháru, tak dnes se nám to trochu vrátilo.

Ano, kdybyste ho zvládli, do skupiny jste se dostali bez předkol přímo. S nadsázkou, nebyla by to nakonec škoda? Přišli byste o tři vítězná předkola.

(Směje se) A přišli bychom asi o peníze, protože za předkola jsme měli prémie. V Liberci jsme si to vždy vydřeli a nic jsme nedostali zadarmo. A teď znovu. Vždy si vybereme trnitější cestu. Alespoň jsme vybrali nějaké peníze pro děti, takže takhle to asi bylo lepší.

Pavel Hoftych hodnotí zápas s Nikósií

O2 TV Sport

Už před rozhodující penaltou byly v šestnáctce soupeře některé sporné momenty, po kterých jste se dožadovali pokutového kopu. Jak jste je viděl?

Nejsem si u žádné jistý. Spíš chcete vyvinout tlak na rozhodčího, aby už něco písknul. A myslím, že teď písknul penaltu, která možná byla nejméně jasná ze všech... Ale to k fotbalu prostě patří. Snažili jsme se na rozhodčího vyvinout i tlak, a nakonec se nám to povedlo a penaltu písknul.

Proměnil ji Kamso Mara. Troufal byste si na ní také v poslední minutě jít?

Kamil byl určený, ale taky bych si věřil. Řekl, že ji dá, tak jsem to nechal na něm. A zaplať pánbůh, že se to povedlo.

Kamso Mara během pozápasového rozhovoru

O2 TV Sport

Hrálo se sice před prázdným stadionem, ale hrstka diváků vás povzbuzovala ze skály nad stadionem. Pomáhalo to?

Samozřejmě. Tohle je kouzlo stadionu U Nisy, že se dá zařvat odevšad. Fanoušky jsme cítili, pomohli nám. Takže výhra je i pro ně. Jen bych si přál, aby další zápasy mohli už vidět na vlastní oči, aby se to již nějak spravilo. Tohle je obrovská škoda a pro fotbal smutné. Budeme se jim každopádně snažit dělat radost, aby si mohli dát nějakého panáčka navíc...

Jaké soupeře si přejete při pátečním losu?

Nad tím jsem fakt nepřemýšlel. Když jsem teď viděl APOEL a představím si, jaké mančafty tam ještě mohou být, tak to může být taky pěkný kolotoč... Ale jak už jsem říkal. bude to obrovská škola. Ale co více si přát? Tohle je asi nejvíc, čeho můžeme v Liberci dosáhnout. Buďme za to rádi a užívejme si to.