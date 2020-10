Můj největší trenérský úspěch, jásá Hoftych po postupu. Ze Slavie by rád zpátky Malínského

Kam tento úspěch řadíte?

Z trenérského pohledu zatím nejvýš. V našich možnostech je to nejcennější dojít do skupiny Evropské ligy. Prožil jsem to jako generální manažer Spartaku Trnava, ale jako trenér ještě ne. Přestože jsem byl kouči Radku Látalovi blízko a všechno jsme řešili i s majitelem Poórem společně, zažil jsem to tam pouze z VIPky. Ted to prožívám spolu se svými vynikajícími spolupracovníky. Není to jen můj úspěch, ale celého realizáku, já jsem jen součástí týmu.

Jak zápas s kyperským týmem hodnotíte?

První poločas jsme soupeře ještě dokázali velice slušně dostupovat a měli jsme i několik brejkových příležitostí. Druhý poločas už to bylo složitější. Soupeř hodně držel balon a našim hráčům ubývaly síly. A při jejich obrovské tutovce nás podržel Nguyen. Od toho tam však samozřejmě je. Každopádně mu děkujeme. Potom tam bylo několik sporných situací v soupeřově vápně, a nakonec ta poslední vyústila v penaltu.

Jistě ji proměnil Kamso Mara. Byl na ní určený?

Kamil je naším exekutorem. Penalty kope neomylně. Neproměnil jen jednou v Olomouci. A to ještě potom komise rozhodčích usoudila, že se měla opakovat, protože Mandous byl metr před brankovou čárou... Věřili jsme mu. Já bych ji tedy rozhodně kopat nešel. Klobouk dolů před Kamilem. Celé mužstvo si to zasloužilo, celý Slovan Liberec, když finále poháru se Spartou nedopadlo. Jinak už bychom byli ve skupině dávno. Takhle jsme si to museli prošlapat zespodu přes zápas na umělé trávě, nejasnou sestavu FCSB. A dnes jsme se všichni dočkali odměny.

Sestřih zápasu Liberec - APOEL

O2 TV Sport

Oddychl jste si, že jste se vyhnuli prodloužení, kam duel směřoval? V závěru měl APOEL větší a větší převahu.

APOEL byl v tu chvíli určitě lepší. Nedokázali jsme nahoře udržet balon a nedokázali jsme čelit jejich tlaku. Ale znovu opakuji, že jsme se dostali do tří situací, kde to zavánělo penaltou. Třeba faul na Kačarabu. V závěru jsme to oživili Matouškem, který tam udělal dvě parádní akce a možná bychom to přes něj dokázali i uběhat, bylo vidět, že už i hráčům APOEL docházely síly. Konkrétně třeba jejich levýmu bekovi, kterého předtím utahal Péša (Pešek). Ale samozřejmě nejkrásnější je rozhodnout v závěru, kdy už soupeř nemá moc času zareagovat. Ideální gól v ideální čas.

Jaké soupeře si přejete při pátečním losu?

Za prvé s hráči sledovat už jen samotný los je paráda. Říkal jsem to mančaftu i před začátkem zápasu, že jsem to zažil před dvěma lety se Spartakem Trnava, kterou dovedl Radek Látal do základní skupiny. Strašně rádi se na los podíváme, jsme rádi, že tam bude Slovan Liberec, ale teď mě ještě ani nezajímá, koho dostaneme.

Kamso Mara během pozápasového rozhovoru

O2 TV Sport

Alespoň nějakou vysněnou zemi máte?

Byl bych rád, kdybychom jeli někam na západ. Do Anglie, Německa, Francie, Itálie... Zažil jsem nějakých čtyřicet pohárových zápasů, ať už jako kouč nebo manažer, a většinou jsme hráli s týmy z východu. Tam se mi moc nechce. Určitě bychom chtěli nějakého zvučného soupeře. Když jsem však slyšel, že tam může být třeba Arsenal, tak jsem se lehce zpotil. Kór, když jsem viděl, pod jaký tlak nás dostal APOEL. Jenže my jsme bojovníci a příště budeme zase o nějaký kus dál. Možná taky přivedeme ještě jednoho dva hráče, abychom zase byli nebezpečnější.

Na jaké pozice?

Umím si představit, že by se třeba na podzim vrátil náš ex-hráč Tomáš Malínský, který ve Slavii není tolik využitý. Myslím, že by to byla ta pravá posila, která by se nám pro tyto zápasy hodila. To samé platí pro Oscara, ale vzhledem k tomu, že ho můžou využít na více postech, tak u něj to asi nevyjde. Ovšem u Maliny by mohla být reálná šance, aby nám přišel pomoci.

Zápasy ve skupině by už mohl sledovat z třetiny zaplněný stadion, pokud to úřady povolí. Vítáte to?

Bylo by to fantastický, protože takhle je to strašná škoda. Kam jinam by lidi měli chodit než ven na vzduch. Osobně tyhle nařízení absolutně nechápu. Že se potom někde lidi po zápasech shromažďují? Tak o tom přeci život je. Jsem strašně rád, jestli se lidi vrátí na stadion, UEFA by měla být vlajková loď.