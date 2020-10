Dřív rozvážel jídlo, teď Liberci pojistil Evropu a 80 milionů. Věřil jsem až do konce, říká hrdina

Ještě před pěti lety rozvážel jídlo po školních jídelnách a s fotbalem jako živobytím to u něj vypadlo všelijak, teď se liberecký gólman Filip Nguyen s Libercem představí v základní skupině Evropské ligy. „Mým snem vždy bylo zkusit si českou ligu a nikdy mě ani nenapadlo, že budu hrát Evropskou ligu,“ přiznal gólman po těsné výhře 1:0 nad kyperským APOEL Nikósie v play off Evropské ligy.

K triumfu a zisku bezmála 80 milionů korun pomohl zásadním způsobem. Především sedm minut po přestávce vychytal ve stoprocentní šanci kosovského útočníka Nuhia, který nehlídaný pálil na hranici malého vápna.

„Byl tam vrácený balon. Věděl jsem, že tam stojí sám. Nezbylo mně nic jiného, než se roztáhnout a doufat, že mě trefí. I díky štěstí jsme udrželi až do konce čisté konto," popsal jeden z klíčových momentů. „Tady nás Nguyen podržel, ale od toho tam samozřejmě je. Děkujeme mu," pochválil ho kouč Pavel Hoftych.

Brankář Slovanu Liberec Filip Nguyen během utkání 4. předkola Evropské ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Ve 14. minutě pak Nguyen jistil hlavičku Nuhia, která dopadla na horní stranu břevna a ve 26. skvělým vyběhnutím zneškodnil šanci Ndongalovi. Ve druhém musel být v neustálé permanenci, kyperský celek domácí přehrával.

„Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, což se potvrdilo. Šlo o hodně nervózní zápas. Vlastně až do poslední minuty byl nerozhodný stav. Ale šli jsme si za tím a věřil jsem, že ten gól dáme. Nakonec jsme kopali penaltu a díky ní postoupili," řekl gólman přezdívaný jako Bagy. V páté minutě nastavení trestný kop nařízený za ruku Andrého Geraldase proměnil Kamso Mara.

„Věřil jsem až do konce. Když jsem viděl, že rozhodčí nastaví pět minut, říkal jsem si, že je ještě dlouhá doba s výsledkem něco udělat. Oni hráli do našeho bloku, což nám vyhovuje. Nakonec se to potvrdilo, když z toho vyústila penalta," pověděl. Zároveň však přiznal, že při modrobílých v předkolech stála fortuna.

Kamso Mara během pozápasového rozhovoru

O2 TV Sport

„Každé kolo bylo těžší a těžší. Měli jsme štěstí, že jsme v Rumunsku hráli s oslabeným soupeřem," připomněl utkání 3. předkola na půdě covidem-19 oslabeného FCSB. „A teď jsme měli štěstí, že jsme hráli doma. Kdybychom hráli na Kypru, byl by to také jiný zápas. Musím říct, že štěstí stálo při nás," uzavřel 28letý gólman, který před měsícem zažil i svůj první reprezentační sraz. Teď se může těšit i na premiérové duely v základní skupině Evropské ligy.