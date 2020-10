Dám víc gólů než Zlatan! Letenský kanonýr Juliš dal po losu smělý slib

Podle kurzů sázkové kanceláře Tipsport má největší šance na úspěch ve skupinové fázi Evropské ligy Slavia Praha. Měla by svést souboj o druhé postupové místo s francouzským Nice. Bookmakeři vypsali kurzy na vítěze skupiny a v tomto kritériu je Slavia sice třetí 4:1, ale jen s drobným odstupem právě na Nice 3,7:1. Sparta i Liberec jsou podle bookmakerů nejhorší z pohledu kurzů na celkového vítěze a tím pádem mají daleko i k postupové druhé pozici. “Papírově to tak je, těžko kurzy vypsat jinak. Přesto osobně věřím, že by Sparta mohla Celtic a Lille potrápit a třeba si vyšlápne i na slavný AC Milán, který neprožívá nejlepší roky, o čemž svědčí, že klub táhne stále skvělý, ale stárnoucí Zlatan Ibrahimovic,” komentuje páteční los bookmaker Petr Urbanec. “Liberec bude nejvíce spoléhat na nováčkovský elán. Mnoho jeho hráčů si evropské poháry zatím nezahrálo,” dodává.