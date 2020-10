Žádný soupeř z Ostrovů. Po rozbitém snu o Lize mistrů se Slavii nesplnila ani touha po anglickém protivníkovi

Nevydařenou kvalifikaci s dánským mistrem mají v hlavách pořád. Rozbitý sen o účasti v Lize mistrů tuplem. „A dlouho ho tam mít budeme. Byla to rána, protože k postupu do Champions League jsme se dost upínali,“ přiznával slávistický obránce David Hovorka už přece jen trochu smířený s tím, že český mistr musel vyměnit Ligu mistrů za Evropskou ligy. Jenže i losování základních skupin rozbilo sen, že by se Slavia mohla potkat s protivníkem z Ostrovů, po němž v Edenu hodně toužili.