Hrozil jim azyl, možnost hrát doma vítají. Jsme rádi, oddychl si Hoftych

Severočeši spolu se Spartou čekali na výjimku, kterou jim po zákazu sportovních utkání vládou musela udělit hlavní hygienička Jarmila Rážová. Ta dala dvěma českým pohárovým zástupcům zelenou ve čtvrtek.

Pokud by se tak nestalo, zápas by se musel uskutečnit na neutrální půdě. Dle regulí UEFA na stadionu, kde se letos Evropská liga hraje a na němž je například k dispozici „jestřábí oko", neboli goal-line technology.

Azyl však nakonec modrobílí hledat nemusí a připravují se na belgický celek. „O Gentu jde sehnat celkem hodně materiálu, máme možnost toho vidět hodně. Jde o kvalitní tým," poznamenal Hoftych.

Trenér Slovanu Liberec Pavel Hoftych během utkání na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Trénovat mohou Liberečtí komplet, ovšem bez využívání zázemí stadionu. „Problémy jsou v této době všude a se vším. Každý se s tím musí vyrovnat po svém a platí to i pro nás," nelámal si s omezením kouč Slovanu.

Na rozdíl od čtvrtečního soupeře (Gent hraje v sobotu v Bruggách) jeho tým nečeká o víkendu ligový zápas v Teplicích, neboť soutěž vládní opatření dočasně umrtvila. Nepovažuje to nakonec za výhodu, neboť české pohárové zástupce následující tři týdny čeká zápas na mezinárodní scéně každý čtvrtek?

„My nebudeme spekulovat, jestli je to nebo není lepší. Obecně bychom byli rádi, pokud by se liga hrála, i kdybychom třeba měli chodit do zápasů v únavě či obměněné sestavě. Za celou ligu bych byl rád, kdyby se rozjela co nejdříve, protože pro ostatní týmy, které nemají možnost hrát Evropské poháry, je zdrcující, když nemůžete hrát," soucítí Hoftych se svými soupeři na domácí scéně.

Za jak velkou komplikaci by považoval, pokud by se v libereckém týmu vyskytli pozitivně testovaní hráči? „Objevit se může kdykoliv u kohokoliv. Vím, že většina hráčů, kteří nemocí prošli, byli bezpříznakoví. Viděli jsme, že to postihlo trenéra nároďáku České republiky Šilhavého i kouče Slovenska Hapala. Virus tady prostě lítá, pro někoho je nebezpečnější, pro hráče většinou ne. Samozřejmě se může stát, že proletí i naším mužstvem a zasáhne do sestavy. Pokud by se to stalo i nám, museli bychom se s tím nějak popasovat a složit sestavu z negativních hráčů," uzavřel Hoftych.