Slavia favoritem, Sparta s Libercem mohou spíše překvapit

Slavia by měla zahladit plzeňské šrámy výhrou nad Beer Ševou. „Izraelci sice ukázali proti Plzni velkou fotbalovost a šikovnost s míčem, ale celková herní vyspělost i evropská zkušenost je na straně Slavie a její presink by na hračičky v dresu soupeře měl platit," odhaduje Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Svěřenci kouče Trpišovského mají výraznou důvěru i ze strany sázkařů, když na jejich výhru míří zhruba 90 % vkladů. Na remízu připadají 4 % sázek a na domácí tým vychází 6 %.

Slavia se v utkání Evropské ligy na hřišti Beer Ševy musí obejít bez Tomáše Holeše

Sport.cz, SK Slavia Praha

„Slavia se stejně jako další české týmy musí vyrovnat se ztrátou zápasového rytmu a složitějším tréninkovým procesem. Na půdě outsidera skupiny by to ale nemělo hrát významnější roli. Izraelci postoupili přes Plzeň více méně šťastně, když toho jejich soupeř předvedl ještě méně než oni sami. Sešívaní se z chyb Viktorie dozajista poučí, stejně tak si po vyřazení z Ligy mistrů budou chtít na evropské scéně spravit chuť hned při první příležitosti," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Izraelské mužstvo má šikovné rychlé hráče, slávistická obrana se tedy rozhodně bude muset snažit. „Podle bookmakerů padnou v zápasu 2 až 3 góly. Na to, že uvidíme minimálně dvě branky, lidé sázejí s kurzem 1,34," uvádí Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Gentu se v lize nedaří

Liberečtí jsou v pozici šťastných hrdinů po postupu do základní skupiny EL. Nemají co ztratit, nemusejí plnit vysoká očekávání, a přestože jsou outsidery skupiny, tak kdo je viděl hrát, tuší, že jejich možnosti klidně mohou být na postupové úrovni.

„Jasně nejhorší kurz Liberce na výhru ve skupině 16:1 trochu mate, ale pohled na umístění do 2. místa a možný postup - kurz 4:1 - už mnohé napovídá. Ještě víc napoví o možnostech Slovanu úvodní duel proti belgickému Gentu, kterému se zatím v lize nedaří," připomíná Urbanec.

Liberec narazí na soupeře těžšího kalibru, což se logicky odráží i v průběhu sázek. Celých 80 % dosavadních vkladů je podáno na Gent, na remízu či triumf Slovanu pak shodně po 10 %.

Radost fotbalistů Liberce z vítězného gólu proti APOEL Nikósie.

Vlastimil Vacek, Právo

„Belgičanům se aktuálně dvakrát nedaří, i tak je ale nutno přiznat, že hosté jsou proti Liberci přece jen o nějaký krok dál. Slovan měl při cestě do základní skupiny kopec štěstí, v základní skupině už se rozdíly přece jen projeví," soudí Hanák.

Výhoda domácího prostředí je na stadionu bez diváků sporná. V předkole Ligy mistrů vypadl Gent s Dynamem Kyjev, jeho nespornou výhodou je však rozehranost, protože v Belgii liga běží dál. Severočeši podle sázkařů už takové štěstí jako v zápase proti APOEL mít nebudou. „Liberec však doma určitě nedá nic zadarmo, můžeme se tedy těšit na zajímavé utkání," poznamenává Světlíková.

Los se Spartě pomstil

Sparta měla postup do skupiny Evropské ligy už dlouho jistý a los se jí za snazší cestu tak trochu pomstil. „Letenští mají ‚krásné' soupeře. Pro některé hráče budou životní zápasy proti AC Milán, Celtiku Glasgow i Lille. Jeho tým sice nenosí na svých dresech tolik věhlasu, ale vede francouzskou ligu a Spartu čeká na Letné na úvod pořádná jízda. Snad jsou kluci pořádně odpočatí," avizuje Urbanec.

Trenér Sparty Praha Václav Kotal během předzápasového tréninku.

Vlastimil Vacek, Právo

„Sparta se v probíhajícím ročníku dostala do pohody, na druhou stranu ještě nenarazila na své úhlavní rivaly. Trenér Kotal bude mít potíže se složením obrany, otázkou také je, jak se s covidem srovnali Hložek s Dočkalem. Lille patří do nejužší francouzské špičky, sezonní bilance 5/2/0 a skóre 13:2 hovoří jasně. Aby měli Letenští šanci, muselo by do sebe všechno zapadnout perfektně, což se obávám nebude případ čtvrtečního večera," míní Hanák.

Fanoušci Sparty a sázkaři podle něj zápas nevidí až tak černě, případně zkouší trefit vyšší kurz.

Letenskému týmu bude kvůli zraněním zřejmě chybět několik stoperů a o náhradu se postarají ti, kteří buď pravidelně nehrají, nebo nastupují na jiné pozici. Sparta tedy nebude mít cestu za body vůbec snadnou. „Na vítězství lídra první české ligy u nás sází 9 % lidí, 5 % sázkařů očekává remízu. Podle bookmakerů v zápase padnou minimálně 2 góly," očekává Světlíková.