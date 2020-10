Kapitán zmínil podobnost s Ligou mistrů bezprostředně po losu. Poté, co se AC Milán a Lille posunuly do čela lig z nejprestižnějších, je ještě trefnější.

„Záleží, z jakého pohledu se člověk podívá. Z pohledu historie to tak jednoznačně je. Co se týká posledních let, třeba AC Milán zrovna o titul nebojoval. Prošli složitějším obdobím. Z pohledu zvučnosti jmen a kvality máme týmy, které by určitě v letošním ročníku Ligy mistrů nedělaly ostudu. Naopak si myslím, že by byly plnohodnotné do skupiny Ligy mistrů," přemítá Bořek Dočkal.

Sport.cz, AC Sparta Praha

„Já soupeře sleduju v současné formě. Lille vede francouzskou ligu, AC Milan italskou a Celtic je druhý ve skotské. Z tohoto pohledu hrajeme v současné době s kluby, které patří k nejlepším v Evropě. A konfrontace s nimi pro nás bude velmi kvalitní," přidává se trenér Václav Kotal.

Dočkal si přál spíš týmy, u kterých by cítil velkou šanci, že se Sparta bude rvát o postup. Předem ovšem nic nevzdává. A otázce francouzských novinářů, zda nemá z Lille strach, se musí pousmát.

„Respekt máme. Uznáváme kvalitu soupeře, ale strach je věc, která do fotbalu nepatří. O strachu je zbytečné se bavit," zdůrazňuje kapitán české reprezentace.

Projeví se dlouhá pauza?

Zatímco francouzská liga běží a Lille v neděli rozdrtilo Lens 4:0, česká soutěž je zastavena. Sparta hrála naposledy 3. října, kdy porazila Jablonec 2:1. Navíc se jí během reprezentační pauzy několik hráčů zranilo.

„Srovnáním programů obou soupeřů bych se vůbec nezabýval. Stejně probíhala reprezentační přestávka a pauzu měl i soupeř. Musel uvolnit hráče na srazy, stejně jako my. Pokud by se liga delší dobu neměla hrát, problém nastat může," říká Dočkal.

Kvůli pandemii začíná skupinová fáze pohárů o více než měsíc později, než je běžné.

„Právě. Rytmus Evropské ligy je nyní týden, co týden, což dřív nebývalo. Pokud by se hrálo jednou za čtrnáct dní, pak by pro nás byl velký hendikep, že česká liga stojí. Pokud budeme mít možnost hrát alespoň jeden zápase týdně, vůbec bych v tom nehledal nevýhodu," rozebírá letenský kapitán.

Renato Sanches z Lille (vpravo) a Cheick Doucoure z Lens.

Michel Spingler, ČTK/AP

Až samotné utkání ukáže, jestli bude Spartě chybět herní rytmus.

„Situace byla samozřejmě složitá. Měli jsme několik hráčů na srazu národního mužstva a jednadvacítky. A chyběli nám. Také jsme sledovali soupeře. Moji asistenti byli na jednom utkání ve Francii. Snažili jsme se získat co nejvíc zpráv o Lille. Věřím, že jsme připraveni dobře," doufá osmašedesátiletý Kotal, který bude jedním z vůbec nejstarších debutantů v Evropské lize.

Zápas se hraje večer od 21:00, přímý přenos vysílá ČT sport, online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.