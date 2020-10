FOTBAL ONLINE: Slavia v Izraeli pálí šance, Sparta s Libercem v pořadí

Trojice českých klubů jde do ostrých bitev. Úloha Slavie, Sparty a Liberce v premiéře základních skupin Evropské ligy ovšem není úplně snadná. Po přerušení domácí nejvyšší soutěže kvůli koronaviru týmy odehrály poslední zápasy před téměř třemi týdny.

Slávisté považují souboje s Beer Ševou, která do hlavní fáze soutěže postoupila na úkor Plzně, za klíčové k postupu do jarní fáze ze skupiny, v níž jsou i Leverkusen a Nice. Zatímco Beer Ševa na cestě do základní skupiny zvládla všechna čtyři předkola, úřadující český mistr přešel do soutěže po vyřazení ve 4. předkole Ligy mistrů s Midtjyllandem.

Slávista Peter Olayinka (uprostřed) dává gól v odvetě 4. předkola Ligy mistrů proti Midtjyllandu.

Henning Bagger, ČTK/AP

Sparta se v Evropské lize představuje po tříleté pauze. Naposledy si zahrála ve skupině evropských pohárů v ročníku 2016/17, nyní vedle Lille narazí také na AC Milán a Celtic Glasgow.

Liberec hraje skupinu Evropské ligy dokonce po čtyřech letech. Mírným favoritem je belgický soupeř, Slovan se ale pokusí překvapit a ve skupině, kde jsou ještě Hoffenheim a Crvena zvezda Bělehrad, vzepřít roli outsidera.