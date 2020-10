Motivovala nás i namistrovanost Gentu, přiznal liberecký kouč po senzační výhře

„Zaznamenali jsme to a hráčům i přetlumočili. Jejich trenér to hodnotil lehce namistrovaně, že přijedou, seberou tři body a odjedou, hlavně aby se tady dlouho nezdržovali. Ano, byl to určitý motivační faktor, ale postavené jsme to měli hlavně na týmové práci," přiznal liberecký kouč, který s týmem vstoupil do základní skupiny vítězně. To se Severočechům ještě v historii nikdy nepovedlo.

„Je to super začátek! Hlavně proto, že teď jedeme dvakrát ven, do Bělehradu a Hoffenheimu. Navíc se zdá, že se rozběhne i Fortuna liga, takže nás čeká velká porce zápasů, včetně dojíždění a přeletů. Z tohoto pohledu jsou to fantastické tři body," radoval se trenér, který již Gent vyřadil před 15 lety jako asistent Zlína v Poháru Intertoto.

Zleva Martin Koscelník z Liberce a Tim Kleindienst z Gentu.

Radek Petrášek, ČTK

„Samozřejmě to hodnotím hodně pozitivně. Vyhráli jsme proti hodně těžkému soupeři s velkou individuální kvalitou, která byla vidět. Ubojovali jsme to týmovým výkonem. Kluci se vydali ze všech sil," smekl před svými hráči.

„Vstřelený gól sice vypovídá o tom, že jsme byli lepší, ale herně byl lepší soupeř. Hrál fantasticky. Mají rychlostní typy hráčů dopředu, výšku v útoku, která byla při vracených centrech nepříjemná. Naše obrana to však zvládla skvěle. Několikrát nás podržel Filip Ngueyn, několikrát jsme měli štěstí. A z našich tří šancí jsme jednu dokázali proměnit. V efektivitě jsme byli lepší, a to je rozhodující," uznal zkušený kouč.

Liberec tak jako jediný z českých pohárových zástupců v prvním kole Evropské ligy uspěl. „Slovan je na to dlouhodobě zvyklý, pravidelně sbírá body do pohárového koeficientu. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby bodovaly všechny mančafty, protože se český koeficient propadá. Dnes jsme to byli my a příště nás snad bude víc," uzavřel Hoftych.