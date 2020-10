První zápas po návratu do Sparty: Vysoká prohra i záskok na stoperu. Mám smíšené pocity, řekl Pavelka

David Pavelka musel v utkání s Lille na stopera. Zkoušel jsem se dostávat aspoň do soubojů, říká

Jaká byla vaše obnovená premiéra ve Spartě?

Mám z ní smíšené pocity. Myslím, že tam byly dobré věci. Vyzkoušeli jsme si, že i s takovými týmy můžeme hrát. Je ale pravda, že jsme nechytli začátek.

Proč se tak stalo? Lille mohlo v úvodu dát klidně tři góly.

Nástup mělo Lille dobrý, my jsme se rozkoukávali. Chvíli nám trvalo, než jsme se srovnali. Pak už to bylo z naší strany lepší. Bohužel přišlo vyloučení.

A vy jste šel místo vyloučeného Krejčího na stopera. Seděla vám pozice ve středu obrany?

Prohráli jsme o tři góly, takže dobré to nebylo. Hrál jsem na stoperu vůbec poprvé, musel jsem si zvykat. Lišák (stoper Lischka) mi všemožně pomáhal, snažili jsme se hodně komunikovat. Zkoušel jsem se dostávat aspoň do soubojů. Ale bránit rychlé útočníky Lille bylo těžké. Na druhou stranu beru stopera jako novou zkušenost.

Setkal jste se někdy s tím, že by týmu chyběli čtyři stopeři, jako nyní Spartě?

Je prostě taková doba, všichni mají stejné podmínky. Nevíte, kdo kdy vypadne. O to větší výzva to pro nás byla. Problém v tom nebyl, na soupeře jsme se připravili dobře. Myslím, že i po vyloučení se na naší hře tolik nezměnilo. Chtěli jsme hrát náš fotbal, urvat ze zápasu co nejvíc.

Během první půle vás rukama stáhl Botman, sudí však druhou žlutou nevytáhl. Cítíte křivdu?

K tomuto momentu bych se nechtěl nevyjadřovat, tyto věci člověk neovlivní. Jako hráč se musím soustředit na výkon.