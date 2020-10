Že jsme trumfli Slavii? Neřešíme to, říká Jugas ze sešívané kolonie v Liberci

V tomto roce kvůli zraněním stoper Jakub Jugas spíš jen paběrkoval, v prvním kole Evropské ligy proti Gentu však nastoupil od začátku a přispěl k cennému vítězství Liberce 1:0. „Na rovinu si musíme říct, že Gent byl lepší, jenže na to se ve fotbale nehraje. Bylo to náročné, ale hlavně výsledkově úspěšné, což je důležité,“ říká Jugas, který v tomto kalendářním roce odehrál jen sedm soutěžních zápasů.

Od kdy jste věděl, že proti Gentu nastoupíte od začátku?

Měli jsme v týmu nějaké zdravotní problémy, takže náznaky jsem měl už na začátku týdne. Trenér mi pak oznámil den před zápasem, že mi dá šanci.

Kolik sil vás zápas stál?

Musím říct, že fyzicky jsem se cítil dobře až do poslední minuty. Bylo to v pohodě. Ale nástup byl chladnější. Navíc mě tam dvakrát vyvětral Jaremčuk. Vzhledem k jeho výšce jsem nečekal, že bude až tak rychlý. Tam jsem trochu kulil oči a říkal si, že to je teda pěkný začátek... Ale postupem času jsem získal jistotu a už to bylo lepší. Člověk je přeci jen zvyklý na ligovou úroveň a když pak přijede evropský tým, člověk si nemůže dovolit zaváhat ani jednou. Byla to opět velká škola.

Zleva Alessio Castro­Montes z Gentu a Jhon Mosquera a Abdalláh Júsuf Hilál z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Že jste se fyzicky cítil dobře bylo vidět. Ve třetí minutě nastaveného času jste jako stoper přesprintoval hřiště až k soupeřově bráně a dostal jste se i ke střele. Jak jste se tam ocitl?

Kondičně jsem se cítil fakt dobře a zrovna v tomhle momentě jsme šli do přečíslení. Když jsem viděl, že kluci ve středu jsou trochu zafunění, říkal jsem si, proč to nezkusit a nerozhodnout? Maty (Matoušek) mi tam prostrčil míč a chtěl jsem prostřelit obránce mezi nohama, jenže pokus zblokoval. Možná jsem mohl ještě nahrávat, ale v ten moment jsem nad tím nepřemýšlel, chtěl jsem prostě jen zakončit. Podobný moment jsem zažil už dvakrát ve Zlíně, když jsem šel sám na gólmana. Škoda, že to teď nevyšlo a nebyl z toho gól. Ale i 1:0 je pro nás zlatý výsledek.

Jak se vám hrálo ve stoperské dvojici s Tijanim?

Už jsme spolu odehráli nějaké přátelské zápasy, takže jsem věděl, co od něj můžu očekávat. Je velice kvalitní stoper, soubojově nadstandardní. Má sice taktické nedostatky, ale je ještě mladý a má velký potenciál. Má před sebou určitě velkou budoucnost.

Jak velkou motivací pro vás byla poměrně sebevědomá prohlášení trenéra Gentu, že mají lepší hráče a přijeli si do Liberce pro tři body?

Svým způsobem to byla pravda, že mají lepší hráče. Je to dvousečné. Kdyby nám dali trojku, měli by pravdu. Sfoukli by nás a jeli domů. Ale prohráli, takže se jim to trochu vrátilo. Možná to byla jen taková hra, aby nás dostali pod větší tlak nebo abychom si tolik nevěřili. Hned na začátku měli šance a kdyby jednu dvě proměnili, asi by to s námi dobře nedopadlo. Ale od našeho gólu jsme v bloku bránili celkem dobře. Samozřejmě měli další šance, něco nám chytil gólman a měli jsme i štěstí. Zápas nám prostě sedl vším, štěstím, odvahou, poctivou prací a týmovým výkonem. Pro nás je to dobré vítězství.

A pro soupeře možná krutá prohra. Se současným stoperem stoperem Gentu Ngadeuem jste kdysi hrál ve Slavii. Stihli jste si něco říct?

Po zápase jsme pár slov prohodili. On samozřejmě nebyl v náladě to nějak víc rozebírat. Popřáli jsme si hodně štěstí a zdraví s tím, že se uvidíme za měsíc znovu. Bylo to příjemné setkání s dřívějším parťákem ze Slavie.

Trenér Hoftych před zápasem přiznal, že ve Slavii se mu zdál jistější než nyní v Gentu. Jak to vidíte vy?

Nepřísluší mi to hodnotit, to je na jejich trenérovi. Ale myslím, že nebyl ve své kůži. Když hrál ve Slavii, tak přes něj neprošla ani myš, ať jsme hráli v lize nebo v Evropské lize. Když jsem ho viděl s Chelsea, tak Giroud jako by vůbec nebyl na hřišti. Tento zápas mu nesedl, ovšem to neznamená, že ten příští s námi nebude nejlepší a nedá nám třeba i gól. Je to nahoru dolů.

Hned pět hráčů ze základní sestavy proti Gentu v Liberci hostuje ze Slavie, která ve stejný den padla v Izraeli. Berete to s nadsázkou tak, že béčko trumflo áčko?

Svým způsobem to tak ani neřešíme. Jsme ve Slovanu a bojujeme za Slovan. Chceme být úspěšní, abychom mimo jiné Slavii i dokázali, že jsme pořád platnými hráči. Ale že bychom Slavii v poháru nepřáli? To určitě ně. Už jen kvůli koeficientu potřebujeme, aby vyhrávaly všechny české týmy. Když jsme po zápase viděli výsledky Slavie a Sparty, mrzelo nás to. Chceme, aby vyhrávali. Byť v lize to bude samozřejmě něco jiného.

Jste rád, že vám Slavia dovolila proti sobě hrát?

Myslím, že jde o dobré gesto, že nás nechá hrát. Byl by to zajímavý zápas, pokud bych nastoupil. a pokud se tak stane, chtěl bych dokázat, že na Slavii pořád mám.