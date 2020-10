Ibra je neuvěřitelný! Redukovaná výprava Sparty mu letí vstříc

Tak jen pojď, Sparto. Máme svého Zlatana v ráži, už se na tebe moc těší... Fotbalisté AC Milán jdou do čtvrtečního duelu Evropské ligy na San Siru jako jasní favorité. Vedou italskou ligu a do skupiny H vstoupili výhrou na Celtiku, zatímco Letenští minulý týden doma podlehli Lille. Redukovaná výprava Sparty se do Milána vydává ve středu dopoledne.