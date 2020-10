Kanga? Velký fotbalista i provokatér. U nás ozdoba, v Bělehradě jeden z mnoha, říká Hoftych

Čeká vás podobný soupeř jako před dvěma lety?

Jejich mužstvo se od té doby obměnilo. Koukali jsme na to a zůstali tam tři hráči: stoper, brankář a jeden záložník. Už tenkrát hráli velmi dobře, ale dnes jsou ještě o level výš. Trnavu tehdy trénoval Radek Látal, já jsem měl jako sportovní ředitel možnost zúčastnit se s jejich funkcionáři večeře den před zápasem. S jedním jsem dodnes v kontaktu a teď jsme si i psali. Poznal jsem tehdy jejich strategii, i s podporou Gazpromu budují silné mužstvo. Hned ten rok se jim taky podařilo dostat do základní skupiny Ligy mistrů, uhráli pro ně nezanedbatelný peníze. Využili jich a získali v Srbsku dominanci. V lize mají deset vítězství a jen dvě remízy. Jsou dál než před dvěma lety.

Koho byste tedy ze současného mužstva vyzdvihl?

Jednotlivce nelze vyzdvihovat. Berte to tak, že třeba Kanga, co se herních kvalit týká, patřil k ozdobám naší ligy, kdežto tam je jeden z mnoha. I když jim vypadne jeden ze špičkových krajů, zastoupí ho druhý špičkový kraj. A vzadu jsou vynikající v defenzívě. Na rozdíl od Gentu jsou kompaktní a vynikající v obraně. Celé mužstvo mají výborné.

Zleva Martin Koscelník z Liberce a Tim Kleindienst z Gentu.

Radek Petrášek, ČTK

Je výhodou, že Kanga nakonec nemůže kvůli prodělané nemoci covid-19 proti vám ještě nastoupit?

Víme, jaký je. Výborný fotbalista, na druhou stranu i velký provokatér. Ale nevěnujeme a nepřipravujeme se speciálně na něj. Jen bych se opakoval, mužstvo Bělehradu je vysoký level, není to o Kangovi. Obě křídla mají fantastická. Čeká nás nesmírně vyspělý a těžký soupeř. Alfou a omegou bude týmový výkon.

Jste rád, že na stadionu CZ nebudou fanoušci, kteří jsou vyhlášeni svou divokostí?

Když jsme před dvěma lety procházeli před zápasem tunelem na hřiště, nad hlavou nám bušil patnáctitisícový kotel. Dole byla ochranka, dvacet chlapů, svaly jak Schwarzenegger v době největší slávy, kulomety podél pasu... Vypadá to, že vás chrání, ale spíš vás lehce zastrašují. Nedivím se, že tam třeba Liverpool před dvěma lety prohrál. Prostředí bylo hodně divoký. Nicméně jsme tam uhráli skvělý výsledek 1:1. Je však škoda, že tam fanoušci nemůžou být. Raději ať nám to nandávají a vytváří tlak na rozhodčí, než aby bylo prázdno.

Guélor Kanga už válí v dresu CZ Bělehrad.

twitter/crvenazvezdafk, Twitter

Byl byste spokojen s bodem i tentokrát?

Teď před zápasem určitě.

Jaký je aktuální zdravotní stav mužstva?

Většinu týmu máme v pořádku. Někteří mají zdravotní indispozici, ale vzhledem k tomu, že CZ je zkušené mužstvo s širokou sítí skautů, nebudeme je blíže specifikovat.

Zleva Alessio Castro­Montes z Gentu a Jhon Mosquera a Abdalláh Júsuf Hilál z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Před týdnem nehrál stoper Kačaraba kvůli zranění, je již fit?

Taras s námi do Bělehradu odletěl. Věříme, že je stoprocentně připravený a že nám v zápase pomůže.

Stačil by výkon proti Gentu na CZ?

Myslím, že proti Gentu jsme předvedli naše maximum. Vždy to přirovnávám k motoru auta, který má také určitý objem. Kluci se proti Gentu týmovostí a obětavostí vydali ze všech sil. K tomu skvěle zachytal Filip a soupeř některé šance neproměnil. Výhodou bylo, že jsme hráli doma, kde dokážeme být silní a nepříjemní. Ale co bude stačit na CZ, to se říct nedá. Musíte mít svůj den. Dnes se už měříme s týmy, které jsou finančně na jiném levelu než my. Pomalu každý jejich hráč je reprezentant. Jedeme se porvat a reprezentovat Slovan Liberec, český fotbal a pokusíme se urvat body.

Hráči Liberce se radují z vítězného gólu, který Gentu vstřelil Abdalláh Júsuf Hilál (uprostřed).

Radek Petrášek, ČTK

Vy už máte tři, soupeř je bez bodu. Představujete to psychologickou výhodu?

Každopádně jsme rádi, že je máme. Čekají nás teď dva zápasy venku, na hřišti CZ a Hoffenheimu, což budou podle mě dva nejtěžší zápasy, které nás ve skupině čekají. Uvidíme, co nám soupeř dovolí a jak dokážeme kousat my. Pak zase budeme dvakrát doma, kde jsme silní a věříme si.

Na závěr se ještě vraťme do historie. Hrajete na stadionu, kde Československo vyhrálo v roce 1976 mistrovství Evropy. Vám tehdy bylo devět let. Ožívají ve vás slavné vzpomínky?

Už před dvěma lety jsme si s Radkem Látalem šli prohlídnout branku, kam to Tonda (Panenka) památným dloubáčkem uklidil. Vážím si toho, že můžu být jeho kamarád, stejně jako Karola Dobiáše, se kterým jsem spolupracoval v Trnavě. Skvělý člověk a fotbalista. Karolko byl tenkrát i v sestavě ME. Je to sice historie, ale na tu penaltu člověk samozřejmě zapomenou nemůže.