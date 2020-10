Bělehrad nehraje moc dobře, přesto je favoritem, říká bývalý hráč Liberce Bosančič

„Crvenou Zvezdu, přestože teď nehraje moc dobře. Sice jako nového trenéra angažovala bývalého slavného hráče, ale zatím pod ním nic moc nehrají," připomíná Bosančič příchod Devana Stankoviče, šestinásobného šampiona Serie A či vítěze Ligy mistrů, který CZ převzal na konci minulého roku a obhájil mistrovský titul.

„Ale viděl jsem před týdnem hrát i Liberec proti Gentu. Přestože vyhrál, nic moc fotbalového nepředvedl, Belgičani drželi balon a zápas měli pod kontrolou, Slovan měl štěstí. Uvidíme, třeba bude v Bělehradě hrát lépe," povídá záložník s vytříbenou technikou.

Jednou však již Severočeši favorizovanou CZ zaskočili. V sezoně 2006/2007 ji vyřadili v předkole Poháru UEFA. Bosančičovi tehdy bylo osmnáct. „Pamatuju si, že tehdy si nikdo vůbec nepřipouštěl, že by Zvezda mohla prohrát, přestože tehdy nebyla až tak silná. Liberec však byl důraznější, lepší a zaslouženě vyhrál," vzpomíná „Boske".

Nepříjemné vzpomínky

Za slavný srbský klub v sezoně 2014/15 nastoupil do 20 ligových zápasů. „Nebylo to však šťastné období. Neměl jsem to snadné, protože jsem předtím hrál za Partizan. Tohle jsem zažil v historii srbského fotbalu jen já a Velibor Vasovič," zdůrazňuje Bosančič, jenž navíc oblékal dres i třetího bělehradského klubu OFK.

„Navíc v tu dobu neměl CZ nějak skvělý mančaft, nebyly tam tehdy peníze. Přitom tlak byl obrovský, s titulem se tam počítá každou sezonu," doplňuje.

Vítěz Poháru mistrů evropských zemí v roce 1991 zrovna v době Bosančičova působení v pohárové Evropě chyběl a na účast základní skupině Ligy mistrů už čekal přes dvacet let.

„Mezi elitu se vrátili až před dvěma lety. V posledních letech se tam začalo něco dělat asi dobře, základní skupinu Ligy mistrů hráli dokonce dvakrát, jenže pořád jsou v červených číslech. V minusu mají být téměř 40 milionů eur," říká Bosančič.

Nebezpečný Katai

Ze současného kádru vyzdvihuje především Aleksandara Kataie, jehož na stadionu Rajka Mitiče ještě zažil. „On je podle mě nejlepším hráčem Crvene Zvezdy. Když má svůj den a dobrou náladu, sám umí zápas rozhodnout. Klidně by mohl hrát za Barcelonu. Podle mě je nejlepším hráčem v naší lize," chválí záložníka, který v posledních letech hrál v americké MSL za LA Galaxy a Chicago Fire, do Bělehradu se vrátil letos.

Zleva Jhon Mosquera z Liberce a Alessio Castro­Montes z Gentu.

Radek Petrášek, ČTK

A jak vidí Kangu, jenž do Bělehradu přišel z pražské Sparty? „Mně osobně se na hřišti Kanga líbí, ale co mám informace, není moc dobrý pro kabinu, snad furt mu něco vadí. Takhle to bylo snad i ve Spartě. Jinak jako hráč je dobrý," říká o českým fanouškům dobře známém Afričanovi s kontroverzní pověstí.

V květnu sice Bosančič oslavil teprve 32. narozeniny, přesto kdysi jeden z největších talentů srbského fotbalu hraje v Srbsku jako amatér v sedmé nejvyšší soutěži. „Níž už to nejde," usmívá se.

„Ale v zimě bych se ještě chtěl pokusit vrátit. Bude to těžký, ale zkusím to. Jinak momentálně studuji trenérskou licenci B a poté mám v plánu i „áčko" a profi licenci," uzavírá.