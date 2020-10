Motor soupeřova týmu má vyšší objem než náš, otevřeli nás jako konzervu, uznal liberecký kouč

Jak zní vaše hodnocení?

Byl to kolotoč. Domácí tým má skvělé individuality, po křídlech je vynikající. Dostali jsme dvě rychlé branky a do poločasu čelili dalším nebezpečným situacím. Ale také jsme měli pár vrácených míčů do šestnáctky soupeře, které mohly skončit brankou. Nakonec i Matoušek po krásné střele snížil na 1:2. Ve druhém poločase jsme chtěli tento stav držet, abychom se pak mohli pokusit nějakým střídáním vymyslet něco nového a pokusit se zápas dramatizovat.

Jenže jste opět inkasovali...

Bohužel, přišly tři branky v rychlém sledu a bylo po zápase. Alespoň další jsme už neinkasovali. Soupeř byl opravdu mimořádně silný. Katai je top plejer. Máme hodně kluků, kteří mají za sebou jen jeden zápas s Gentem, jinak toho v pohárech moc odehráno nemají. Jsme však zase o něco zkušenější. Porážka 1:5 je zasloužená, domácí byli jednoznačně lepším mužstvem.

Liberecký Mohamed Tijani (vlevo) vedle Diega Falcinelliho z CZ Bělehrad.

Novak Djurovic, Reuters

Jak duel ovlivnily vynucené absence?

Těžko říct, zda bychom dokázali této síle vzdorovat, kdyby hrál Taras (Kačaraba) nebo Pešek, kteří jsou zdravotně indisponovaní a do základní sestavy patří. Vypadl i Jugas, který minule získal zkušenosti a na stopera musel jít Matěj Chaluš, pro kterého to bylo velmi těžké. Navíc když dostaneme dvě rychlé branky. Ale těžko říct, jak by to dopadlo, kdybychom byli kompletní. Možná jsme měli být ještě o něco důraznější a fotbal jim víc znechutit, ale fotbalově jsme na ně prostě neměli.

Jak velká je to facka?

Tak bych to nenazval, bereme to jako zkušenost.

Co se stalo s obranou, která s Gentem udržela nulu?

Řeknu to tak, že motor soupeřova týmu má vyšší objem než ten náš. Těžko jsme zachycovali jejich náběhy, dělali nám problém křídlení hráči. Byla tam i menší kompaktnost. Doma s Gentem jsme bránili víc srdcem. Teď jsme možná měli víc snahy ukázat, že si to s nimi můžeme rozdat a zároveň s tím i menší zarputilost v osobních soubojích. Tam jsme měli být důraznější.

Jak utkání ovlivnila rychlá branka?

Prohrávali jsme celkem rychle 0:2, gól do šatny na 1:2 nás však vrátil do hry. Škoda té branky na 1:3 a pak rychlé čtvrté. Potom už jsme hráče brzdili. Chtěli se zápasem ještě něco udělat, ale to si mohl myslet jen blázen, že by to ještě šlo. Nechtěli jsme už další dostat a snažili se hrát tak, abychom měli zápas alespoň trochu pod kontrolou. Od 70. minuty se s tím už nic dělat nedalo.

Jaká inkasovaná branka vás mrzí nejvíc?

Mrzí nás všechny, ale hodně nás mrzí ta druhá, ta se dala asi nejvíc pokrýt. Katai si tam s námi chvilku dělal, co chtěl. Upozorňovali jsme hráče, že míče dává pod sebe, na které si ze druhé vlny nabíhají. Tam jsme to špatně zachycovali. Samozřejmě mrzí i třetí, kde jsme blbě vykryli prostor. Na druhou stranu musím ocenit kvalitu soupeře, který hraje výborný fotbal. Těžko se u něj hledá slabina. Otevřeli nás jako konzervu a nasázeli nám pět branek. Vyhráli zaslouženě. Uvidíme desátého prosince, kdy s nimi hrajeme v Liberci. Třeba napadne půl metru sněhu a bude se nám hrát jednodušeji. (úsměv)

Liberecký Abdalláh Júsuf Hilál během zápasu s CZ Běllehrad.

Darko Vojinovic, ČTK/AP

Jak výkon ovlivnila nerozehranost způsobená přerušením naší ligy?

Přerušení ligy je velmi nepříjemné. I z toho důvodu, že nemůžeme zapojovat ostatní hráče, kteří potřebují herní praxi. Viz teď třeba Matěj Chaluš, který by určitě nastoupil, kdyby se liga hrála. Určitě je to nepříjemné. Připojuji se tím k žádosti, aby ministr zdravotnictví přehodnotil situaci a ligu povolil. Je to pro nás jinak složitý a komplikovaný.

Pořád věříte v šanci na postup?

O postupu se nebavíme. Od začátku říkáme, že jsme outsider skupiny. Bylo vidět, že když soupeřův tým špatně dostupujeme a bráníme, tak na něj individuální kvalitou nemáme. Máme tři body a jsme za ně rádi. Teď nás čeká další extrémně těžký zápas v Hoffenheimu, kde budou třeba ještě přísnější hygienické podmínky. Uvidíme, co se do týdne stane. Taky jsme v Bělehradě mysleli, že bude k dispozici Jugas, Kačaraba, Pešek a všechno bylo trochu jinak. Zatím však vidím jiné favority na postup než jsme my, ale o každý bod se porveme.