Hrdina Olayinka dohrál se zlomeným nosem. West Ham by za něho musel pořádně zaplatit, reagoval kouč na zájem z Ostrovů

„A to všechno poté, co prodělal onemocnění koronavirem, což na něm zanechalo stopy, takže se na základní sestavu necítil. A hrdinou je pro mě o to větším, že dohrával utkání se zlomeným nosem a na pravém beku k tomu," připomínal kouč Slavie, co všechno hrdina Olayinka zvládl.

Právě při náběhu na rohový kop a hlavičce znamenající pro Slavii tolik důležitou výhru a tři body do tabulky základní skupiny Evropské ligy přišel Olayinka ke zlomenému nosu.

Peter Olayinka (třetí zleva) střílí hlavou vítězný gól Slavie v utkání Evropské ligy proti Leverkusenu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Za cenu vlastního zranění dal gól a i se zlomeným nosem zápas dohrál. A na místě pravého obránce, když jsem musel vystřídat vyčerpaného Lukáše Masopusta, kterého braly křeče," připomínal Trpišovský, co všechno žolík, kterého tasil po hodině hry, pro mužstvo a výhru udělal.

„Hrdina, typ hráče, jakého mužstvo potřebuje. Zvlášť po odchodech Součka, Coufala a Škody, kteří měli podobnou mentalitu jako on. Chce uspět za každou cenu, obětovat se pro tým a co nejvíc pomoct. Má prostě vlastnosti, které nám momentálně v některých fázích chybí," kvitoval přínos Olayinky.

„Hráč, na něhož se mohu stoprocentně spolehnout. Teď ovšem potřebuju, aby se k němu přidávali další."

Trpišovskému přes euforii z výhry nad Leverkusenem neušlo, že na sociálních sítích už začali fanoušci West Hamu vtipkovat, že po Součkovi a Coufalovi je Olayinka dalším hráčem Slavie, na kterého by se měli Kladiváři zaměřit a přivést ho za La Manche.

V souboji (zleva) Oscar ze Slavie a Jonathan Tah z Bayeru.

Vít Šimánek, ČTK

„Bylo by sice hezké, kdyby se další slávistický hráč objevil v Premier League. Moc by si to zasloužil, ale doufám, že export na Ostrovy na nějakou dobu skončil. Ale hlavně by si musel West Ham připravit hodně peněz a pořádně zaplatit," reagoval kouč Slavie na tyto zmínky.

„Naši hráči podávají v Anglii špičkové výkony a nemohou proto odcházet za šest milionů eur."