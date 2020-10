Hořká konfrontace s gigantem. Porážka mohla být i horší, uznává Kotal

Ať dělají, co dělají, stejně nakonec prohrají o tři góly... Tak fotbalisté pražské Sparty zatím vystupují ve skupině Evropské ligy. Jenže zatímco doma v oslabení proti Lille podali aspoň obstojný výkon, duel s lídrem Serie A pro ně byl až příliš hořkou konfrontací. AC Milán zvítězil 3:0, což je pro pražský tým ještě milosrdný výsledek. „Nemám vysvětlení pro naše chyby,“ štve trenéra Václava Kotala.

Také na San Siru měl u sebe vítěznou roušku. V domácí lize funguje, Sparta ještě na podzim neztratila ani bod. V pohárové Evropě ovšem proti lídrům dvou prestižních lig ztratila své kouzlo.

„Zápas s AC Milán pro nás byl dalším setkáním se špičkovým evropským fotbalem. Skončilo stejným rozdílem jako s Lille, porážkou o tři góly. Mohla být i horší. Naštěstí Ibrahimovic nedal penaltu," hodnotí pro klubovou televizi trenér Václav Kotal.

📺 KOTAL | „Vlastním špatným výběrem místa dostáváme sami sebe pod tlak. To je náš největší problém.“



Trenér Sparty Václav Kotal po zápase s AC Milán. #acsparta



➡️ https://t.co/xXN5IsM51e pic.twitter.com/6VY6g05ih2 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 29, 2020

„Opět se ukázalo, co se neustále snažíme dělat. Vysvětlovat hráčům, že základem, pokud chci hrát dopředu, je kvalitní výběr místa. My jsme většinu míčů v prvním poločase přebírali u vlastní branky a kombinovali místo dopředu dozadu. To samozřejmě s tak silným soupeřem nemůže vést k úspěchu," láteří kouč.

Jeho tým servíroval soupeři góly znovu sám. Před prvním chyboval Lischka, před druhým se nedohodli Heča s Čelůstkou...

Dostávají sami sebe pod tlak

„Já se k tomu už nechci vracet. Hodnocení je stejné jako s Lille. Jestliže chcete hrát na této úrovni, nemůžete udělat podobné chyby. Pořád se opakujeme. To je zbytečné. Musíte se zeptat hráčů, proč takové chyby dělají. Já pro ně vysvětlení nemám," kroutí vyhlášený pedant hlavou.

„Vlastním špatným výběrem místa dostáváme sami sebe pod tlak. To je náš největší problém," vede si svou.

Utkání se hrálo bez diváků na prázdném San Siru. „Atmosféra bez diváků je vždycky špatná. Na druhou stranu můžete dávat pokyny hráčům. V prvním poločase si myslím, že jsme dobře poradili Sáčkovi," přemítá Kotal.