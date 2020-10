Trenér Stankovič ocenil, jak ho proti Liberci zastoupil asistent

Stankovič seděl osamocený hned za lavičkami, a protože se kvůli koronavirovým omezením v Srbsku hrálo bez diváků, bylo ho na prázdném stadionu Rajka Mitiče slyšet. Po zápase zahrnul hráče i Miloševiče velkou chválou.

"Vedl si skvěle, dal bych mu deset bodů z deseti. Není ale jednoduché sledovat hru z tribuny a nemoci zasáhnout. Byl jsem nervóznější než kdy jindy, naštěstí kluci na hřišti občas mé pokyny slyšeli. Vyzvednout bych chtěl především (záložníka Aleksandara) Kataie, který jako správný vůdce dokázal tým pozvednout, i když jsme inkasovali," řekl Stankovič na tiskové konferenci po zápase 2. kola.

"Jsem na hráče hrdý, poctivě pracují, tvrdě trénují a proti Liberci to dokázali prodat. Po všech stránkách to byl nádherný večer, tento výkon byl přesně tou cestou, kterou chceme jít. Připravili jsme se na zápas dobře, do posledního detailu. Kluci byli perfektní, přesně věděli, co a jak dělat," dodal někdejší záložník Lazia Řím či Interu Milán.

Také Miloševič neskrýval velkou spokojenost. "Jsem nadšený stejně jako všichni lidé, kteří patří do naší červenobílé rodiny. Jsem hrdý na to, že mohu být toho součástí. Před zápasem jsme my v realizačním týmu pod vedením Dejana Stankoviče ukázali hráčům, jak můžeme vyhrát. A to se povedlo. Ukázali jsme, že můžeme být v Evropské lize konkurenceschopní," pochvaloval si Miloševič.

Stankoviče potěšilo, že Crvena zvezda odčinila nejen porážku 0:2 z úvodního duelu v Hoffenheimu, ale i nedělní domácí bezbrabrankovou remízu v srbské lize proti Javoru Ivanjica. Zvítězila po třech zápasech.

"Byli jsme oprávněně kritizováni. Proto je škoda, že tu nemohli být žádní fanoušci, kteří by to s námi oslavili. Představte si výhru 5:1 před 55 tisíci diváky. Teď si to oslavíme, ale od rána už pokračujeme v práci," podotkl dvaačtyřicetiletý někdejší srbský reprezentant.

Crvena zvezda se v tabulce dostala na druhé místo před Liberec a Stankovič by byl rád, kdyby se na postupové příčce udržela i po konci skupiny. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky. Příští čtvrtek čeká Bělehradské domácí duel s Gentem, Liberec se představí na hřišti šestibodového lídra tabulky z Hoffenheimu.

"Chceme přežít v pohárech zimu, tahle parta to dokáže. Jsem si jist, že tahle výhra není naše maximum. Řekl jsem klukům v šatně, že vůči nim budu ještě tvrdší, protože vidím, co dokážou. Dnes večer jsme si zvedli laťku vysoko," dodal Stankovič.