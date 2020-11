Liberec hlásí řadu nakažených! Do Hoffenheimu pocestujeme v oslabené sestavě, připouští Hoftych

„Přestože se testujeme pravidelně, včerejší testy UEFA nám prokázaly vícero pozitivních hráčů, včetně několika členů realizačního týmu, přestože se jedná především o bezpříznakové případy. Do Hoffenheimu tudíž pocestujeme ve značně oslabené sestavě a jedeme tam s tím, že sestavu budeme skládat až na místě. Situace je prostě taková a my to bereme tak, jak to je. S nadhledem," uvedl kouč Liberce Pavel Hoftych.

Liberec tak soupisku pro Evropskou ligu musel doplnit o náhradníky. Podle informací Sport.cz odletí do Stuttgartu a odtud busem do Hoffenheimu odcestuje například obránce Daniel Kosek, záložník Kristian Michal či Radim Černický či poslední posila do defenzívy Marios Pourzitidis.

Liberecký Mohamed Tijani (vlevo) vedle Diega Falcinelliho z CZ Bělehrad.

Novak Djurovic, Reuters

„V zápase s FCSB jsme to byli my, kdo měl proti sobě tým s problémy. Teď proti nám stojí špičkový německý tým a potíže máme my," připomněl trenér 3. předkolo a zápas na hřišti rumunského FCSB, který tým skládal narychlo až v den utkání.

„Je to netypická situace a uvidíme, jak to dopadne. Teď počítáme padlé a skládáme hráče, kteří k nám přibyli z B-týmu. Jelikož je ze strany UEFA samozřejmě zájem, aby se zápas odehrál, tak se intenzivně řeší parametry počtu hráčů pro tento zápas a zítra bychom podle všeho měli odletět. Uvidíme, s kým a uvidíme, jak dáme sestavu dohromady," dodal Hoftych.

Liberec se potýkal s nákazou v mužstvu již v minulém týdnu, kdy mu kvůli infikaci chyběl Taras Kačaraba, Jakub Jugas či Jakub Pešek. Na hřišti CZ Bělehrad pak padl vysoko 1:5.

Již v pondělí v noci ohlásila tři nakažené hráče-reprezentanty i Slavia, kterou ve čtvrtek čeká domácí zápas s Nice. „Máme obavu, že výjezd do Izraele nás vyšel skutečně draho," napsal na Twitteru předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Zdá se, že Liberec zase levně nevyšel výjezd do srbské metropole...

„Přestože jsme se snažili dodržovat nastavená pravidla, tak nás pravděpodobně dohnal společně strávený čas, kdy jsme byli při cestování k zápasům Evropské ligy všichni pohromadě. Na druhou stranu znovu říkám, že prakticky všichni hráči jsou bezpříznakoví. Taková je doba," uzavřel Hoftych.