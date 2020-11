Myslel, že jde o chybu, ale zůstal sám se čtyřmi hráči ze základu! Atypická situace, kroutí hlavou Hoftych

Kolik hráčů vám kvůli nákaze chybí?

Z mužstva zbyli ze základní sestavy čtyři hráči. Plus se vrací Taras Kačaraba, u něhož je však problém, že měsíc nehrál zápas. Tentokrát je to velmi zajímavá a atypická situace. Jelikož se testujeme každé tři dny, tak nám hráči po dvou, třech, čtyřech postupně testy neprošli... Ale doba to přináší a potýká se s tím víc klubů. Pro nás je horší asi nerozehranost dalších hráčů. Kdyby běžely soutěže, hráči by byli připravení, takhle je to složitý pro nás i pro ně. Zdravotní situace je tentokrát těžká. Ani ne průběhem nemoci, tam je vše v pořádku a pozitivní mají maximálně příznaky mírného nachlazení.

Jak je na tom realizační tým?

Ve finále letím z celého realizačního týmu jen já. Takovou situaci jsem naposledy zažil v juniorce Zlína... Nemohl s námi letět třeba ani můj asistent Míra Holeňák, který je po desetidenní karanténě. V české soutěži by to už nevadilo, ale v Německu musí mít i další test negativní, což ještě jako i další hráči nesplňuje.

Jak jste personální nouzi řešili?

UEFA nám musela otevřít A-list, abychom ho mohli doplnit. Stejně jako to bylo v případě FCSB ve 3. předkole. Včera jsme čekali a teprve ve dvě jsme se dozvěděli výsledky testů, hodinu před tréninkem. Původně jsem myslel, že ta jména na seznamu testy prošla, ale nakonec se ukázalo, že naopak neprošla... Pak už jsme začali jen pracovat na tom, abychom sehnali hráče do procesu. Takže kluci, kteří s námi jsou z B-týmu, s námi ani netrénovali a přidali se k nám až při odjezdu na hotel.

Bral byste i bez ohledu na zdravotní patálie zápas na hřišti Hoffenheimu za ten nejtěžší ve skupině?

Hoffenheim by byl určitě favorit. Vždy rád pro srovnání používám hodnoty týmu na transfermarktu. Naše je v milionech eur 12, Slavia Praha asi 35, Crvena zvezda 46, Gent 77 a Hoffenheim 224 milionů eur. To je obrovský rozdíl. Je jen škoda, že se s nimi nemůžeme konfrontovat v plné palbě a zkušenosti nemůžou získávat hráči, u kterých bychom to chtěli a nemůžou být s týmem kluci, kteří si postup vybojovali. To mě mrzí nejvíc.

Berete to i tak, že nemoc vás oslabila před nejtěžším utkáním a pro ta ostatní již něco podobného nehrozí?

Určitě je to dobé pro evropskou soutěž i pro naši ligu. Dá se říct, že skoro celý mančaft budeme mít promořený a výhodou bude, že v dalších nás už něco tak mimořádného čekat nebude. Hráči budou i v tříměsíční době, kdy ani nebudou muset testy podstupovat. Z tohoto pohledu je načasování lepší než u FCSB. Nám se podařilo postoupit do skupiny, což od nás nikdo neočekával, a do klubu jsme přinesli finance v pravý čas v těžké koronavirové době. Navíc nás to potkalo před soupeřem, proti kterému bychom i v plné palbě měli vyhlídky relativně nízký. Bohužel někteří kluci přijdou o reprezentační zápasy, třeba Nguyen nebo Júsuf. Ale nedá se nic dělat.

Bez ohledu na personální složení mužstva, co musíte zlepšit ve hře, aby se neopakoval poslední debakl 1:5 z Bělehradu?

Tam jsme nebyli tolik důrazní v dostupování soupeře. Nechali jsme mu hodně prostoru a naše defenziva nebyla celkově dobrá. Ale beru i kvalitu protivníka. I když jsme třeba byli dobře postavení, dokázali nás individuální kvalitou přečíslit. Jako první se však musím soustředit na to, koho a jak to postavíme. Až potom budeme řešit, co zlepšovat. Určitě to bude o defenzivní práci. Je nepříjemný, že nám odešli všichni rychlostní hráči jako Mosqeura nebo Pešek. Po zachycení balonu budeme mít těžký dostávat se nahoru.

Pravděpodobně nenastoupí za Hoffenheim ani český reprezentant Pavel Kadeřábek, mrzí vás to?

Kdyby zrovna měl ten svůj letecký den nahoru dolů, tak ani nemrzí... Je to výborný fotbalista a kluk. Spíš to mrzí vůči českému nároďáku. I pro něj je to nepříjemný. Myslím, že se někde na stadionu potkáme a pár slov prohodíme. Přeju mu, ať se brzo vrátí na plac a do co nejlepší formy. Rádi ho pak uvidíme v Liberci.