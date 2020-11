Kadeřábek duel s Libercem vynechá, kouči alespoň radil. Ale nic zásadního, usmíval se Hoeness

Český reprezentant ve službách Hoffenheimu Pavel Kadeřábek sice už vyšel z karantény kvůli výskytu covidu-19 v rodině, ale ve čtvrtek proti Liberci ve 3. kole Evropské ligy ještě nenastoupí. Na hřiště ho nepustí svalové zranění. Do střetu s krajany se však 28letý obránce zapojil alespoň nepřímo, když kouči Sebastianu Hoenessovi poskytl o českém týmu několik poznatků.

„Samozřejmě jsem se ho na pár informací ptal, ale nešlo o nic zásadního. Špionem bych Pavla nenazýval," poznamenal s úsměvem Sebastian Hoeness, synovec dlouholetého šéfa Bayernu Mnichov Uliho Hoenesse.

Pavel Kadeřábek sice zná velmi dobře například Filipa Nguyena, se kterým kdysi hrál v mládežnických týmech Sparty, jenže oporu Severočechů do Německa nepustil pozitivní test na covid-19. Stejně tak proti Hoffenheimu ze stejného důvodu nenastoupí ani řada jeho parťáků.

„Samozřejmě tohle nikomu nepřejeme, také jsme si tím prošli a je to nepříjemné. Přejeme libereckým hráčům, aby nemoc prodělali bez příznaků, ale na našem cíli to nic nemění. Uděláme vše pro vítězství," poznamenal Hoeness.

Na rozdíl od Liberce on již bude mít k dispozici z covidu-19 uzdraveného útočníka Andreje Kramariče, se šesti góly druhého nejlepšího střelce celé bundesligy. „Už je z karantény venku, ale nesmíme jeho návrat na hřiště uspěchat. Uvidíme, jak rychle se nám ho podaří znovu dostat do formy," konstatoval Hoeness, jenž vyzdvihl obrannou hru českého týmu a jeho přechod do útoku.

„Liberec je velmi kompaktní tým, který dobře brání v hlubokém bloku a sází na rychlé brejky. Ostatně se mu to vyplatilo v prvním kole proti Gentu, který 1:0 porazil. Ale ani v Bělehradě nehrál špatně, i když tam 1:5 prohrál. Podcenit ho rozhodně nesmíme," varuje Hoeness.

Michal Sadílek z Liberce se raduje z vítězství nad Gentem.

Radek Petrášek, ČTK

Rád by ve 3. kole potvrdil roli favorita a zvýšil šance na postup. Hoffenheim je zatím v Evropské lize stoprocentní, skupinu L vede se šesti body. „Cíl před zítřejším zápasem máme jasný. Když vyhrajeme, přiblížíme se postupu ze skupiny, což by nám ulehčilo druhou fázi soutěže po přestávce," uzavřel Hoeness.