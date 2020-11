I když jsme prohráli, vzpomínat budu do konce života, řekl po těžkém křtu liberecký gólman Hasalík

Bojoval jste před premiérou za A-tým s nervozitou?

Jen u videa, když jsme sledovali soupeře. Jinak na hřišti už ne. Při rozcvičce to ze mě spadlo a žádnou nervozitu jsem už necítil.

Byl jste na dálku v kontaktu s trenérem gólmanů Markem Čechem, který kvůli covidu-19 chyběl?

Ano, volali jsme si. Radil mi a říkal, ať si to i užiju, A byl jsem v kontaktu i s Filipem Nguyenem, který mi v přípravě hodně pomáhal, co se týká psychiky či jak se mám vyrovnat se světlem. Oba mi hodně pomohli.

Od Liberce se vzhledem k okolnostem prohra čekala, jak velkým povzbuzením bylo, když jste prvních dvacet minut neinkasovali?

Když jsme dlouho drželi čisté konto, napadlo mě, že bychom to mohli dotáhnout do nějakého dobrého výsledku. Ale věřil jsem v něj už před zápasem. Bohužel soupeř ukázal svou kvalitu a dal potom brzy gól.

Získal jste zkušenost k nezaplacení?

Zkušenost je to obrovská, pro mě až neuvěřitelná. Jsem za to moc rád. I když jsme prohráli 0:5 a byly tam situace, které jsem řešil špatně a měl je řešit jinak, budu na to vzpomínat určitě do konce života.

Která branka vás mrzí nejvíc?

Byly tam góly, které bych dostávat neměl. Ale nejvíc mě mrzí asi ta druhá z přímáku. Tam jsem si právě ještě dával jednoho hráče navíc, abych si pokryl přední tyč a musel to dávat přes. Sice to protihráč přede mnou ještě tečoval, ale chytat jsem to měl. Doufám, že se z toho poučím a příště se toho vyvaruji.

Těžký zápas zažili i vaši spoluhráči, souhlasíte?

Určitě, měli to obrovsky těžké, když běhali téměř celý zápas bez balonu. Ani nechci vědět, kolik naběhali kilometrů a jaké bylo držení míče... Klobouk dolů před nimi, že to uběhali a dobojovali až do konce.

Kdybyste měl vypíchnout přednosti soupeře, jaké by to byly?

Rychlost, fotbalové myšlení, technika. Ve všem byli lepší. Ne nadarmo hrají bundesligu.