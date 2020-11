Na ten zápas se budu dívat pořád, připadal si slávistický střelec Kuchta jako ve snu

Měl pocit, jako by snil. A nijak se tím netajil. On a v základní sestavě Slavie proti Nice. On, který francouzského soupeře srazil dvěma góly. On, kterého při střídání a odchodu ze hřiště slávistický rutinér a vlastně konkurent na místo v sestavě Stanislav Tecl objal a za dvě trefy mu děkoval. „Pořád si říkám, jestli se mi to nezdá. Hrál jsem Evropskou ligu a dvěma góly jsem mužstvu pomohl. Já kluk z vesnice. Budu se na ten zápas snad koukat furt,“ vypadlo po vítězném duelu z třiadvacetiletého Jana Kuchty, slávistického odchovance, jenž se v létě vracel z libereckého angažmá zpátky do Edenu.