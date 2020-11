Ostuda a trapas! Ostrovní média slavný Celtic po debaklu se Spartou nešetří

Server BBC na úvod připomíná, že tři soutěžní zápasy prohrál Celtic na domácím hřišti po třiceti letech. Nejprve podlehl Rangers, pak slavnému AC Milán a teď přišel kolaps s odepisovanou a zraněními a nemocemi zdecimovanou Spartou, která byla před výkopem na poslední příčce tabulky této skupiny Evropské ligy. A byla ve složité situaci o to víc, že se v Česku nehraje nejvyšší soutěž. „Bylo to ponižující. Hotový kolaps," uvádí BBC.

Internetové vydání listu The Sun pro změnu píše o těžké porážce, která připravila pravděpodobně skotský tým o možnost snít o postupu v pohárové Evropě. Média se shodují, že se oslabená Sparta sice v Parkheadu nějakou tu chvíli hledala, jenže pak dovedla duel k vítězství a potupila slavnou skotskou značku.

„Naděje mizí po těžké porážce," napsal The Sun. Všímá si výkonu sparťanského střelce Lukáše Juliše, autora hattricku, stejně jako rychlého Moberga Karlsona, který řádně provětral zadní řady zelenobílých. „Čtvrtý gól od Krejčího jen dovršil utrpení a zkázu tohoto špatného večera," dodává The Sun.

Jeden z fanoušků pak v reakci na článek připomíná nevalnou kvalitu skotské nejvyšší soutěže. „Jediná šance je hrát do budoucna nějakou slušnou ligu. Jaká je kvalita té skotské, to zjistíme každý rok právě v Evropě," naznačuje fanda, že sbírka skotských trofejí nemá v porovnání s celky v pohárové Evropě skoro žádnou cenu.

Hráči Celtiku se za výkon v utkání proti Spartě omluvili, nebyl prý hodný slavného klubu. „Nabídli Spartě všechno, co potřebovala k tomu, aby vyhrála. Přišel čas vyhrnout si rukávy a začít tvrdě makat," vzkazuje fotbalistům poraženého týmu James McFadden, bývalý útočník skotské reprezentace.

Objevily se i názory, že by měl okamžitě přijít o místo manažer Neil Lennon. „Fanoušci to sice požadují, ale na podobné kroky je brzy. Zaslouží si s týmem dostat čas, aby všechno napravil," míní Tom English, expert BBC. S hráči se ale nemazlí. „Vzadu to byla kalamita, v záloze to samé. A ve výsledku je z toho šokující porážka," dodává.

Bývalý brankář skotské reprezentace Pat Bonner si myslí, že krach se Spartou odepsal Celtic v této sezoně z pohárové Evropy. „Měl by se soustředit na skotskou ligu, protože jestli ji vyhrají Rangers, bude to klub další ohromná rána," myslí si.

Za propadákem vidí experti zejména děravou obranu týmů v zelenobílém. „Dokud se nenaučí hráči bránit, nebude se vyhrávat. Výkon některých defenzivních hráčů, to byla prostě beznaděj," nemazlí se s hráči Celtiku Michael Stewart, bývalý záložník skotského národního týmu. „Kromě deseti minut ve druhé půli nestál výkon za nic," je ještě tvrdí McFadden.