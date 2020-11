V Nice půjde Slavii o postup ze skupiny. Klíčový zápas, souhlasili před odletem do Francie Pražané

Tradičně o dva dny dříve odletěli fotbalisté pražské Slavie do francouzského Nice, kde je ve čtvrtek v noci čeká vstup do odvetné části základní skupiny Evropské ligy. Nesmírně důležitý, protože právě s OGC Nice bude český mistr bojovat o postupovou příčku znamenající účast v jarních bojích. „Bude to klíčové utkání. Pokud by se nám podařilo ve Francii vyhrát, stačí nám ve dvou zbývajících duelech remíza a postupujeme,“ nepopíral Trpišovského asistent Zdeněk Houštecký, že tuhle šanci chtějí Pražané využít.

K optimismu mají důvod, protože v posledních ligových zápasech dokázali, že se po reprezentační přestávce potkali s výtečnou formou. Šesti góly, které nastříleli Opavě, ji jen stvrdili.

„Rozhodování o sestavě trenérovi vůbec nezávidím. Hráčů má na výběr hodně. Zvlášť když ti, co nahradili zkušené, si řekli o to, aby v základu pokračovali. Uvidíme, na koho nakonec ukáže," ví slávistický gólman Ondřej Kolář, jak velké dilema bude kouč Jindřich Trpišovský řešit.

Kádr Slavie je kompletní, všechny testy na covid-19 vyzněly před odletem negativně, i tak ale mužstvo doplnili mladíci Matěj Jurásek a Jakub Křišťan. A hlavně - nálada v týmu je přímo báječná.

Tomáš Holeš ze Slavie Praha (druhý zprava), asistent trenéra Zdeněk Houštecký (vlevo), Ibrahim Traoré a Nicolae Stanciu

Vlastimil Vacek, Právo

„Kluci najeli na to, co nás vždy zdobilo. Stoprocentní přístup k úkolům v defenzivě i ofenzivě, zodpovědný přístup, vzájemné zastupování," kvitoval asistent Houštecký. „Celé mužstvo útočí i brání, takže i proto je rozpoložení skutečně fantastické. Doufám, že nám to vydrží a přenese se to i do zápasu proti Nice."

Francouzský protivník Slavie měl v posledních dnech velké problémy s koronavirovou nákazou. I proto nehrál víkendové ligové střetnutí v Marsille a v tabulce francouzské Ligue 1 tak figuruje momentálně na osmé příčce.

„Podle informací, které máme, by ale měli být všichni soupeřovi hráči už zase v pořádku. Nice na tom bylo vlastně podobně jako my před prvním utkáním v Praze. Přesto těžko odhadovat, kdo v domácím dresu nastoupí. U nich je to ale vlastně jedno. Zažili jsme to už proti Bordeaux, kdy se protivníkova sestava v prvním střetnutí a v odvetě diametrálně lišila. Každopádně to bude hodně těžký zápas, protože v něm půjde o postup," nechal se před odletem slyšet asistent Houštecký.

„Ve skupině nás sice čekají ještě tři zápasy, ale o postup budeme hrát za vzniklé konstelace s Nice," rozebíral gólman Ondřej Kolář situaci v tabulce. V ní má Slavia a spolu s ní i německý Leverkusen na kontě šest bodů, zatímco Nice a izraelská Beer Ševa tři.

„Máme zkušené mužstvo, proto věřím, že nějaký bod získáme a před duely s Leverkusenem a Beer Ševou si vylepšíme výchozí pozici."