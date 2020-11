Proč dělá Nguyen před poháry videotechnika? Dá mi to pár procent navíc, tvrdí liberecký gólman

Vybavíte si nějaký konkrétní okamžik, kdy vám příprava u videa s Gentem pomohla?

Hned při jejich první šanci, kdy Jeremčuk přihrával pod sebe na malé vápno. Věděl jsem, že Bukari má většinou dva doteky a díky tomu jsem se k němu dostal blíž a trefil mě do ruky. Myslím, že tam mi moje příprava pomohla. Ne, že by na to člověk myslel, ale přesně v takových situacích mu to probleskne hlavou. Prostě jsem proti němu vylétl, snažil se ho sblížit a tentokrát se vyplatilo. Zrovna před Gentem jsem tím strávil asi čtyři dny, ale ukázalo se, že se tomu nějaký čas vyplatí věnovat. Někdy to samozřejmě vyjde, někdy ne. Když se podívám na výsledek v Bělehradě (1:5), tam mi to moc nevyšlo... Uvidíme, jak teď s Hoffenheimem.

Na co se před zápasem s bundesligovým soupeřem zaměřujete?

Zajímají mě zakončení všech hráčů. Když jsem byl v nároďáku, bavil jsem se o tom s Tomášem Koubkem. On je takový filosof a přesně na tohle se zaměřuje. Právě i díky Koubasovi, celkově nároďáku, jsem zase o kus dál.

Co vám poradil?

Od něj jsem načerpal hodně zkušeností. Nejde jen o góly, ale i neproměněné šance. I ze záměrů, který nevyjdou, se dá ledacos načíst. Když se nad tím člověk zamyslí, tak má pravdu, protože útočník to může udělat dobře, ale gólman mu to chytne, gól z toho není a v šotu pak chybí. Tyhle záběry si sháním sám, protože náš videotechnik by nevěděl, na co se chci zaměřit. Snažím se si je stříhat a vnímat, abych o konkrétním hráči měl v podvědomí nějaký jeho celkový úmysl. V jakých situacích třeba přihrává, v jakých zakončuje, jestli jde o silový typ hráče nebo je spíše technický, a podobně.

Kolik času tím strávíte?

Než jsem se dostal k InStatu, celkem hodně, třeba během tří čtyři dny. Díky InStatu se to dnes dá stihnout za dvě hoďky. Ale myslím, že se gólmanovi ten čas nad tím strávený vrátí a v zápase mu to pár procent přidá. A každý procento je znát. Vlastně jsem to dělal i ve třetí lize, kdy jsem se snažil studovat alespoň penaltové rozstřely.

Počítám, že před Evropskou ligou se takový sestřih dělá líp.

Ano. Je tam samozřejmě víc hráčů, ale díky InStatu je vše v podstatě už sestříhaný. Jen vědět, co hledat. Profesionál by tomu ty dvě tři hoďky obětovat měl.

Děláte si sestřihy i před zápasy české ligy?

Ne, že by to nebylo úplně potřeba, ale soupeře v české lize znám mnohem víc, protože na většinu zápasů v televizi koukám a v lize se s nimi i častěji potkávám. Mám je nakoukané mnohem víc než v Evropské lize.

Jak dlouhá videa si vyrábíte?

Když udělám pět šest hráčů, každý má zhruba čtyři minuty třeba, takže do půl hodiny. Naposledy si pak sestřih pustím v den zápasu, než si jdu dát odpoledního šlofíka a soustředím se na to, aby mi některý věci utkvěly v paměti a dostaly se do podvědomí.

Zaměřujete se teď speciálně na Kramariče, který se o víkendu po delší době do základní sestavy Hoffenheimu vrátil a hned si připsal gól a nahrávku?

Není to jen o Kramaričovi, celkově všichni hráči nejsou v Hoffenheimu asi omylem. Velkou kvalitu třeba v prvním zápase ukázal Dabbur, stejně jako i střídající hráči. Všichni budí respekt.

Brankář Liberce Lukáš Hasalík.

Radek Petrášek, ČTK

Hned po losu jste říkal, že nejvíce se těšíte na Hoffenheim, jenže první zápas jste kvůli nákaze koronavirem musel oželet. Asi je zbytečné se ptát, zda jste rád, že o domácí konfrontaci nepřijdete.

Jasně, každý soupeř je něčím jiný a chytat proti nim jsou obrovský zkušenosti, ale je pravda, že na Hoffenheim jsem se těšil nejvíc. Do bundesligy bych se jednou třeba chtěl i dostat, když bych měl trochu štěstí.

V Evropské lize jste zatím obstál, registrujete už nějaký zájem?

Řekl bych, že na tohle je ještě brzo, i když za měsíc vlastně skončí podzimní část. Ale teď takový věci vůbec neřeším, snažím se soustředit na Evropu i na naši ligu. Abych řekl pravdu, ani jsem nic nevyhledával, ani nepsal agentovi. Což u mě není zvykem. Když jsem měl nabídku ze Slavie, byl jsem zvědavej. Ale už jsem se poučil a nechávám to plynout. Co má přijít, to přijde.

S Hoffenheimem budete mít pravděpodobně hodně práce, můžete se zase zviditelnit. Berete to i takhle?

Samozřejmě. Myslím, že takhle to berou všichni a ani já nejsem výjimkou. Určitě chci předvést ten nejlepší výkon a uvidíme. Snad to bude na nějaké body stačit.

Munas Dabbur z Hoffenheimu se raduje z gólu.

Radek Petrášek, ČTK

Hoffenheimu v minulých týdnech vypadlo hodně hráčů kvůli koronaviru a karanténě. Máte zprávy, jak to aktuálně vypadá?

Karanténa se jim už vyprázdnila a snad tam mají už jen jednoho hráče. Sám však vím, jaké je se dostat po covidu zpátky do tempa. Viděl jsem to u nás. Jenže i kdyby přijelo jen jejich béčko, v naší lize by hrálo na špici. Vůbec nepůjde o jednoduchý zápas a nechtěl bych se zabývat tím, jestli budou ve slabší nebo silnější sestavě. Stále budou mít svou kvalitu. Jde prostě o Hoffenheim.

Jste v kontaktu s Pavlem Kadeřábkem, s nímž jste v dorostu válel ve Spartě?

Teď ne, ale když před prvním zápasem vyšlo najevo, že máme spoustu nakažených, psal jsem mu, ať nás šetří. Odepsal mi, že je taky zraněný a hrát nebude, ale že počítají s výhrou. Mají sebevědomí a právem. Určitě u nás budou chtít vyhrát a rozhodně nás šetřit nebudou. My však budeme v plný sestavě a budeme bojovat, abychom udělali nějaký body. I s Gentem nás všichni odepisovali a jak zápas dopadl? Vyhráli jsme 1:0, tak proč bychom s Hoffenheimem nemohli vyhrát i teď?

Mimochodem o Liberci po prohře 0:5 některá německá média referovala jako o „žalostných Koronačeších". Jak se vám tato slova zamlouvala?

Zaregistroval jsem je, ale beru to trochu s nadsázkou. Myslím však, že vůči klukům byly nefér. Pro spoustu z nich šlo o první zápas, třeba pro Hasáka (Hasalík) první mistrovský zápas mezi dospělými, hodně hrálo za áčko Liberce vůbec poprvé. Tohle by ani ti mladí číst neměli, může jim to spíš ublížit. Všichni věděli, v jaký pozici do zápasu jdeme. Myslím, že z toho by si nikdo ani nic dělat neměl.

Může to teď posloužit jako motivační prvek navíc?

Samozřejmě. Moc se toho od nás nečeká a pak se hraje vždycky líp. Ale když to vezmu osobně a někdo by tohle o mně napsal, chtěl bych dokázat, že se mýlí. Ne že bych se mu pak vysmál, ale ukázal bych, že neměl pravdu. A motivace to může být i pro kluky.

Navíc Liberec německý tým v evropských pohárech z devíti pokusů ještě ani jednou neporazil.

Fakt? Slyším o tom poprvý a myslím, že spousta kluků o tom taky neví. Ale nemyslím si, že by zrovna tohle mělo zvyšovat naši motivaci. Chtěli bychom vyhrát stejně, i kdybychom hráli třeba proti Italům.

Nakolik vás poznamenala poslední prohra v Podještědském derby s Jabloncem?

Samozřejmě jsme ho chtěli zvládnout, byla to taková generálka. Ale dostali jsme facku, snad nás probrala a uvidíme, jestli nám pomohla. Myslím, že pokud s Hoffenheimem uděláme dobrý výsledek, Jablonec tím vykoupíme.