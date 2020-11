FOTBAL ONLINE: Slavia šokuje Nice! Sparta znovu potupila Celtic, Liberec padl

Pohárový podzim na evropské scéně se láme do druhé poloviny. Tři zástupci českého fotbalu dnes mají na programu čtvrtý díl skupinové fáze Evropské ligy. Sparta díky dvěma gólům Lukáše Juliše porazila Celtic Glasgow i podruhé 4:1 a vrátila se do hry o postup ze skupiny. Naopak Liberec prohrál doma s Hoffenheimem 0:2 a přišel o reálnou šanci na postup. Slavia od 21:00 hraje v Nice (stav je zatím 0:1), utkání vysílá ČT sport. Průběh všech zápasů českých týmů můžete sledovat v online reportážích na Sport.cz.

Odsonne Édouard (uprostřed) posílá Celtic Glasgow na Letné do vedení.

Reprezentace se posunula v Lize národů mezi elitu, teď je ve hře úspěch klubů v Evropské lize a body do národního koeficientu.

Sparťané se před třemi týdny výhrou 4:1 v Glasgow vrátili do hry o postup ze skupiny, na Letné pak stejným výsledkem svoje ambice potvrdili. Neotřásl jimi ani rychlý gól hostů a sami ještě do přestávky po trefách navrátilce do sestavy Hancka a Juliše skóre otočili. Po změně stran přestáli Pražané tlak skotského celku a z rychlých brejků zasadili hostům definitivní K.O. Dvakrát se v utkání prosadil Lukáš Juliš, který už v prvním měření sil skolil Celtic hattrickem.

Liberec v prvním utkání s Hoffenheimem i kvůli masivnímu výskytu koronaviru v týmu utrpěl historicky nejvyšší debakl v pohárech 0:5. V odvetě už měl Slovan k dispozici uzdravené opory, ale ani tento fakt ke gólu v síti německého soupeře nevedl. Hoffenheim ve skupině dosud neztratil ani bod a jistotu účasti v jarní fázi mu vystřelil v 77. minutě Baumgartner, v závěru Kramarič z penalty pečetil výsledek. Hostům znovu chyběl český bek Pavel Kadeřábek, jenž zůstal v Německu.

Slavia vyhrála první vzájemný duel ve skupině v Edenu nad Nice 3:2 navzdory tomu, že jí kvůli koronaviru chybělo pět hráčů. Nice postihl covid-19 ještě hůře, protože se nakazilo minimálně deset hráčů. Zatímco český šampion v sobotní ligové generálce vyhrál v Opavě drtivě 6:0, utkání Nice s Marseille bylo odloženo. Tým z Azurového pobřeží odehrál poslední zápas 8. listopadu a k tréninku se vrátil teprve v pondělí.

Sešívaní po dvou domácích výhrách usilují o třetí vítězství za sebou, které by je výrazně přiblížilo k postupu do jarní vyřazovací fáze.