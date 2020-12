AC Milán - Celtic 4:2 Milán jde dál ze sparťanské skupiny, CZ Bělehrad vyřadila Liberec

Fotbalisté AC Milán otočili ve "sparťanské" skupině H zápas pátého kola Evropské ligy doma s Celticem Glasgow, vyhráli 4:2 a postoupili spolu s Lille do vyřazovací fáze. Celtic stejně jako Sparta v soutěži končí. Crvena zvezda Bělehrad remizovala s Hoffenheimem 0:0, díky čemuž svého soupeře skupiny L doprovodí do play off. V soutěži tak vedle Gentu končí i Liberec.