Slavia - Beer Ševa 3:0 Slavia oplatila Beer Ševě prohru i s úroky a postup do jarních vyřazovacích bojů Evropské ligy má jistý

Jediná Slavia bude na jaře na evropské pohárové scéně zachraňovat renomé českého fotbalu. Už kolo před koncem základní skupiny C má totiž v Evropské lize jistý postup do vyřazovacích bojů mezi posledních dvaatřicet týmů. Izraelské Beer Ševě totiž oplatila v pražském Edenu díky dvěma gólům Simy a trefě Stanciua prohru z prvního zápasu i s úroky a může přemítat o losu a soupeři, kterého dostane. V roce 2019 to dotáhla v Evropské lize do čtvrtfinále, v příštím roce bude mít jisto jistě ambice podobné.