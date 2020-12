Ženská rozhodčí vyřešila i velmi kuriozní moment! chválil ji po historickém zápase Hoftych

V nervózním závěru sice měla zkušená sudí z Ukrajiny potíže, jinak ji však za řízení zápasu Liberečtí chválili. I za to, jak se čtvrt hodiny před koncem vypořádala s hodně nevšedními zmatky.

Co se stalo? Za stavu 2:1 pro český tým belgický celek v 76. minutě střídal. S nepříznivým skóre chtěl ještě zamíchat. Ze hřiště šel kapitán Kums, místo něj kouč Wim de Decker na plac poslal Odjidja-Ofoeho. Na ruku si natáhl kapitánskou pásku, jenže za pár desítek vteřin už mašíroval zpátky do kabin a na trávník se zpátky vrátil Kums. Ten pak celý zápas dohrál nečekaně až do konce.

Fotbalista Gentu Sven Kums v rozepři s rozhodčí Katerynou Monzulovou.

Olivier Matthys, ČTK/AP

Vysvětlení? „Řešili jsme to už před zápasem. Byl napsaný v základní sestavě, ale z ní byl asi dvacet minut vyndaný vzhledem k tomu, že se údajně zranil při rozcvičení. Jestli jsem pravidla dobře pochopil, zpátky už nesměl kvůli tomu, že byl ze sestavy vyndaný moc pozdě, nesplnil potřebný časový limit. Řekl bych, že šlo o chybu realizačního týmu domácího mužstva," okomentoval nevšední okamžik liberecký trenér Pavel Hoftych, který se svým týmem dokázal na favorizovaný Gent vyzrát i podruhé ve skupině.

„Skvělá práce rozhodčích, které si situaci pohlídaly a udělaly to dobře," ocenil ukrajinské sudí i záložník Jakub Pešek za to, jak vyřešily málokdy vídanou situaci.

Liberečtí celkově Katerynu Monzulovou za řízení duelu chválili. „Měla to velmi těžké. Chvílemi si snažila zjednat respekt až moc, řekl bych za každou cenu. Bylo vidět, že ji chybí trochu citu. Podle mě byla i dost nervózní. Ale během zápasu jsem žádné zvláštní chyby nezaznamenal. Nechala tomu i volnost a zbytečně nerozdávala karty," chválil Hoftych 39letou zkušenou sudí, která však muže pískala na takové úrovni premiérově. Vyjma hektického závěru.

„Domácí byli vzhledem k průběhu utkání hodně nervózní a z toho plynuly na konci hodně zvláštní momenty. Otočila třeba situace, které jsme měli zahrávat my. Vnesla tím do toho nervozitu, ale jinak to zvládla velmi dobře," dodal Hoftych.

A Pešek souhlasil. „Musím rozhodčí strašně moc pochválit, protože to zvládly dobře. Až na ten konec, který byl hektický, ale tak to u takových zápasů bývá. V prvním poločase snad nebyla ani jedna žlutá karta. Měla i respekt, řídila si to podle sebe, zvládla to skvěle," uzavřel Pešek.