Nebojíme se nikoho, vzkázal Trpišovský do Evropy, že ani totální obměna kádru Slavii nezastavila

Jedno si potvrdil - ani po všech odchodech a totální obměně hráčského kádru se jeho tým nemusí bát žádného soupeře. „Po takových zápasech, jaké jsme ve skupině odehráli, tedy určitě ne. Nechat za sebou Nice, mít po pěti kolech dvanáct bodů a v tom posledním se jet rvát do Leverkusenu o první místo v tabulce, to je velký úspěch. A motivace také. Do krátké zimní přípravy proto, abychom se v únoru nebáli žádného protivníka, kterého nám los přisoudí,“ kvitoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský, jak se jeho pozměněné mužstvo vypořádalo se soupeři z bundesligy i francouzské ligy, a proto teď může dychtivě vyhlížet los vyřazovacích bojů.

Postup řadím vysoko, vypadalo to opravdu dobře, i předvedenou hrou, těší Ondřeje Kúdelu

„A to všechno navíc skutečně s totálně obměněným kádrem," připomínal hráče, kteří do Edenu přišli a za pochodu poznávali, jak to na evropské pohárové scéně chodí. Zimu, Oscara, Simu, Lingra, Kuchtu i další.

Připomínal i proměny rolí, které museli mnozí z jeho svěřenců zvládnout. Jako třeba Masopust, který se po přestupu Coufala do West Hamu promptně přeškolil v krajního obránce, protože pro Slavii šlo o nutnost.

„A zvládl to skvěle," oceňoval Trpišovský, jak se Masopust s novým místem v sestavě vypořádal a k ofenzivním schopnostem byl schopen přidat i precizní plnění defenzivních úkolů, které na něho trenér naložil.

I proto postup ze základní skupiny do vyřazovacích bojů, které se losují 14. prosince ve švýcarském Nyonu, už po pěti odehraných zápasech. Proto dvanáct posbíraných bodů. I proto závěrečný duel v Leverkusenu, v němž půjde o prvenství v tabulce skupiny C.

„Kdyby se nám ještě podařilo postoupit z prvního místa a nechali jsme za sebou jak Nice, tak Leverkusen, byl by to úspěch ještě větší," zasnil se slávistický kouč a přirovnával podzimní tažení k dvěma předchozím.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský a Oscar Dorley během utkání základní skupiny s Beer Ševou.

Vlastimil Vacek, Právo

K loňskému, kdy se dostal se Slavií do základní skupiny Ligy mistrů, stejně jako k předloňskému, kdy s ní dokráčel až do čtvrtfinále Evropské ligy a až tam vypadl s londýnskou Chelsea.

Vzpomněl přitom na někdejšího maséra české reprezentace Vladimíra Mikuláše, který trpí amyotrofickou laterální sklerózou.

„Chtěl bych ho pozdravit a tohle mu za nás věnovat, protože v poslední době zabojoval v těžké situaci. Dívá se na naše zápasy a vždycky mi píše, ať klukům vyřídím, že jim drží palce," vzkazoval mu Trpišovský ještě dřív, než začal přemýšlet o případném soupeři, kterého Slavii los z jednatřiceti nabízejících se protivníků přidělí.

„Je to ještě strašně daleko. Až za dva a půl měsíce. Nevíme, jaká bude situace s covidem, a koho nám los přisoudí, doufám však alespoň v to, že do jarní Evropské ligy půjdeme v nejsilnějším složení. A pak se nebudeme muset skutečně bát nikoho."