Slavia s Libercem posunuly český fotbal o příčku výš. Citelné je, že sešívaní v Evropě osiří

Dvě podstatné zprávy pro český fotbal přinesl čtvrteční večer. Díky výhrám Liberce a Slavie se v pohárovém žebříčku posunul o jednu příčku na 18. místo před Švýcarsko. Zároveň však utrpěl citelnou ztrátu. Sparta a Slovan přišly o naději na postup. Na jaře budou v Evropské lize pokračovat pouze sešívaní, kteří tak osamoceni sotva odolají početné konkurenci. České kluby velmi pravděpodobně přijdou o jednu místenku do Evropy.

Každý bodík se počítá. Také Sparta ještě deset minut před koncem duelu v Lille vedla, takže zisk českého tria mohl být kompletní.

Letenští ovšem o deseti nakonec prohráli, a tak stejně jako Slovan přišli o naději postoupit ze skupiny.

Posun na 18. místo je tak pro české kluby Pyrrhovým vítězstvím.

Žebříček koeficientů je určující pro nasazení týmů do pohárových soutěží. Aby si Češi zachovali pět zástupců, museli by po skončení aktuálního ročníku skončit nejhůře patnáctí. Protože však do jarní vyřazovací části vstoupí jediná Slavia, její úkol bude sotva splnitelný.

Pro sezonu 2021/22 ještě mají tuzemské kluby pět míst. Český mistr půjde do 2. předkola mistrovské části Ligy mistrů, vicemistr do 2. předkola nemistrovské části Ligy mistrů. Vítěz domácího poháru začne ve 3. předkole Evropské ligy, třetí a čtvrtý tým ligy pak v 2. předkole nové Evropské konferenční ligy.

Pak už hrozí ztráta jedné místenky. Pokud Češi vypadnou z první patnáctky, přijdou o druhé místo v kvalifikaci Ligy mistrů a počet jejich zástupců v pohárech klesne na čtyři. V přespříští sezoně by tak šel do kvalifikace Ligy mistrů pouze šampion, zbylou trojici by čekala konferenční liga.