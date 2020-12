Jsem odmalička sparťan, rivalita ve mně pořád je, pozrazoval Schick, proč má o důvod víc dát Slavii gól

Půldruhého měsíce se dával po zranění dohromady a čekal na návrat. Proto český legionář Patrik Schick, kterého si čtvrteční soupeř pražské Slavie v Evropské lize Bayer Leverkusen pořídil v září z AS Říma za více než 700 milionů korun, nepřijel k prvnímu pohárovému zápasu do Edenu a do sestavy momentálně druhého týmu bundesligy se vrací až nyní. Na evropské scéně, stejně jako v bundeslize... „Cítím se už v pořádku, i když po zranění je trochu těžší si na všechno zase zvyknout,“ přiznával Schick před duelem, v němž půjde oběma týmům o prvenství ve skupině.