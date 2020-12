Přes tři sta milionů už Slavia v pohárové Evropě shrábla, v Leverkusenu leží další. I o peníze jde, přiznal Trpišovský

Gól! Slávistický střelec Peter Olayinka by chtěl v Leverkusenu jásat podobně, jako když vstřelil gól v Edenu.

A právě od výsledku konfrontace s momentálně druhým týmem bundesligy se odvíjí další finanční bonusy. Za výhru se vyplácí šestnáct, za remízu pět milionů korun. Přitom i nerozhodný výsledek stačí Slavii k tomu, aby skupinu vyhrála a UEFA jí na bankovní konto připsala další finanční bonus. Zajímavých šestadvacet milionů.

Pak už se není co divit, že pro Slavii jde o zápas hodně důležitý i v situaci, kdy má účast v jarních vyřazovacích bojích Evropské ligy jistý.

Trenér Jindřich Trpišovský netají, že v Leverkusenu půjde o prestiž, renomé, ale i o peníze

Vlastimil Vacek, Právo

„Nechat za sebou druhé mužstvo bundesligy a špičkový evropský tým Leverkusen, který za celý podzim prohrál jediný zápas, a to ještě s námi, a skončit i před předním celkem francouzské ligy Nice, to by byl obrovský úspěch. A také další nárůst prestiže pro kluky i náš klub," připomínal Jindřich Trpišovský před konfrontací s německým protivníkem.

Finanční profit Slavie z pohárové Evropy Play off LM 135 milionů Účast ve skupině EL 79 milionů Čtyři výhry ve skupině EL 64 milionů Postup do vyřazovací části EL 13,5 milionu Klubový koeficient 31 milionů Celkem 320,5 milionu

„Vážíme si toho, že můžeme hrát o první místo ve skupině, protože není častým jevem u českých celků, že mají šanci skupinu vyhrát."

Jak už zaznělo, Slavii přitom k prvenství v tabulce postačí uhrát v Leverkusenu remízu, protože doma bundesligového protivníka porazila 1:0 a bilance vzájemných zápasů by v tom případě mluvila pro ni.

„Však si také výhry hodně ceníme, i když v pohárové Evropě jsou všechna vítězství těžká a musíte si je zasloužit. Jenže Leverkusen je špičkový tým s jinou fotbalovou filozofií, než jakou třeba vyznává Nice. S charakteristickým rukopisem, pracovitý, běhavý, s velkou fotbalovou kvalitou," netajil se Trpišovský respektem ke hře a výsledkům soupeře i k tomu, co nizozemský kouč Peter Bosz v Bayeru odvádí.

Jenže možnost trumfnout ho a skončit ve skupině na první příčce je hodně lákavá. Motivující rovněž.

Český útočník Patrik Schick střílí třetí gól Leverkusenu v bundesligovém utkání se Schalke.

Leon Kuegeler, Reuters

„Máme o co hrát. A bez tlaku na výsledek, takže v určitých fázích utkání můžeme být odvážní," nepopíral slávistický trenér, že se mu primát ve skupině hodně honí hlavou. Ve hře je prestiž, peníze, ale i respekt soupeřů, kteří na jaře Slavii ve vyřazovací fázi čekají. A je jedno, kterého jim prosincový los přiřkne.

„Nějaké jméno jsme si za dva roky v Evropě udělali. Nejdřív jízdou v Evropské lize, poté v Champions League, ale dnes máme nový tým. Jsem rád, že jsme na dvě zmiňované sezóny navázali a soupeři nás zase berou vážně a jsme pro ně nebezpečným protivníkem. A to přesto, že současné mužstvo má jinou typologii, charakteristiku, a hlavně je posuzováno podle aktuální výkonnosti. Podle toho, co předvádí, protože nic není staršího než včerejší vítězství," zamýšlel se Trpišovský nad cestou, kterou se Slavií ušel, než ji dovedl mezi prvních čtyřicet klubů v Evropě. V tuto chvíli konkrétně na 33. místo na žebříčku.

Slávista Nicolae Stanciu v 65. minutě zápasu proti Leverkusenu v Edenu neproměnil penaltu

Vlastimil Vacek, Právo

„Respekt si musíte vydobýt na hřišti a pořád ho potvrzovat. A já mám radost, že ho kluci, kteří na evropské scéně de facto začínají, získávají. Nejen po běžecké, ale i taktické a výkonnostní stránce."