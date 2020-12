Nehrál jsem dobře, netajil Bořil po čtyřgólové lekci v Leverkusenu, že mu role stopera neseděla

V derby proti Spartě nastoupil v neděli na kraji slávistické obrany, čtyři dny na to v závěrečném duelu základní skupiny Evropské ligy v Leverkusenu mu trenér Trpišovský svěřil roli stopera a dirigenta defenzivy. „Nemyslím, že bych na stoperu hrál dobře,“ nehledal si Jan Bořil alibi po čtyřbrankovém výprasku, který si jeho tým ze stadionu momentálně druhého týmu bundesligy odvezl.

„Bylo to těžké. Věděl jsem jen jeden den, že se musím přeškolit na stopera. Byl to navíc první zápas, který jsem na tomto postu hrál od začátku. A navíc v evropském poháru," přiznával, že se svým výkonem spokojen není.

„Měl to složité, ale jinou volbu jsme neměli," nepopíral trenér Jindřich Trpišovský, že kapitána hodil přímo do jámy lvové.

Patrik Schick z Leverkusenu se v pádu pokouší zakončit proti Slavii.

Ina Fassbender, Reuters

„Věděli jsme, že Leverkusen je výborným mužstvem s výbornými ofenzivními hráči, ale my zápas s nimi nezvládli. Hlavně v první půli jsme hráli špatně, po změně stran jsme si sice řekli, že nemáme co ztratit a vylezeme výš. Chvíli se nám to dařilo, ale pak jsme dostali třetí gól, který nás srazil na kolena," glosoval Bořil jednoznačný průběh slávistického loučení se skupinou Evropské ligy, v níž skončila Slavia nakonec druhá právě za Leverkusenem.

„Byla to pro něho obrovská změna. Zvlášť, když ve středové řadě před ním chyběl defenzivní hráč, neboť Holeš nastoupit nemohl a Ševčík se brzy zranil. I proto pro Bořila nebylo jednoduché kočírovat defenzivu a v první půli se hledal. V druhé už se jeho výkon zlepšil," hodnotil trenér Bořilovu alternaci v roli stopera.

„Dostali jsme čtyři góly, takže spokojeni být nemůžeme. Škoda, chtěli jsme skončit v tabulce první, což se nepodařilo. Spokojenost může být ale s postupem. Zvlášť, když jsme po prvním utkání v Izraeli měli máslo na hlavě. Pak jsme ale zvládli všechny tři domácí zápasy i střetnutí v Nice," zažíval Bořil po partii v Leverkusenu smíšené pocity.

Slávista Peter Olayinka (vlevo) a Tin Jedvaj z Leverkusenu.

Ina Fassbender, Reuters

Samozřejmě s vědomím, že on i celé mužstvo musí okamžitě přepnout, neboť na domácí scéně liga pokračuje dál zběsilým tempem. V neděli hraje Slavia v Edenu s Libercem, ve středu se představí ve Zlíně.

„Jsou to důležité zápasy, ve kterých nám půjde o to, abychom udrželi náskok, který máme, ne-li ho ještě zvýšili," připomínal Bořil pětibodové aktivum na druhou Spartu.

„Bude to těžké. Něco už přece jen máme v nohou, terény jsou navíc hodně měkké a náročné, takže trávníky se trhají, ale ve všech zbývajících zápasech chceme i tak uspět."